"Вас тошнит?!": Появилось видео с концерта Артура Смольянинова* в Риге за 500 евро и еду

Опальный актёр Артур Смольянинов* начал давать концерты в маленьких кафе, чтобы заработать на существование. Одно из таких мероприятий состоялось 21 февраля в Риге. Кадрами с микровыступления поделился SHOT.

Смольянинов* даёт концерт в рижском кафе. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, провести ужин в компании поющего под гитару Смольянинова* в кафе Elpa на улице Бруниниеку собралось несколько десятков посетителей. Для них бежавший из России актёр сыграл 17 песен. Он репетировал своё выступление с самого утра, внезапно исчез за два часа до начала, но к старту концерта появился. Не обошлось, конечно же, без лозунгов с осуждением СВО и историй о том, как тяжела была его судьба во время жизни в РФ.

Один из сотрудников заведения рассказал SHOT, что за концерт, который длился почти три часа, иноагент получил порядка 500 евро. А ещё Смольянинова* и его товарищей-музыкантов покормили за счёт кафе на 83 евро.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Смольянинов* попался на уловку пранкеров Вована и Лексуса, решив, что разговаривает с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, который предлагает ему гражданство Украины для всей семьи. А взамен с актёра потребуется всего лишь верно служить киевскому режиму и выступать перед бойцами ВСУ. Артур принял великодушное предложение, но попросил сохранить их беседу в тайне.