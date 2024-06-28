Тест на дальтоника — на 8/8 не пройдёт даже графический дизайнер
От индиго до лососёвого. Цвета являются неотъемлемой частью нашей жизни, влияя на эмоции, решения и восприятие. Однако не каждый способен определить тончайшие различия между ними. А вы сможете различить 50 оттенков серого?
Наша способность видеть и различать тона — удивительный аспект человеческого зрения. Хотя большинство может легко идентифицировать основные цвета, различать похожие оттенки — навык, которым обладает не каждый. Фактически некоторые люди от природы лучше замечают эти различия, чем другие. В этом тесте вам будут представлены наборы цветов, только один из которых немного отличается от остальных, а с каждым раундом различия будут становиться всё более тонкими. Давайте скорее проверим пределы вашего цветового восприятия!
Продолжайте оттачивать свои таланты и самосовершенствоваться, даже если у вас не получилось с первого раза. Желание развиваться — одна из семи привычек интеллектуалов, о которых мы рассказали ранее. Проверьте себя, друзей и партнёра на наличие высокого IQ.
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