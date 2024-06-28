Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 16:00

Тест на дальтоника — на 8/8 не пройдёт даже графический дизайнер

От индиго до лососёвого. Цвета являются неотъемлемой частью нашей жизни, влияя на эмоции, решения и восприятие. Однако не каждый способен определить тончайшие различия между ними. А вы сможете различить 50 оттенков серого?

Наша способность видеть и различать тона — удивительный аспект человеческого зрения. Хотя большинство может легко идентифицировать основные цвета, различать похожие оттенки — навык, которым обладает не каждый. Фактически некоторые люди от природы лучше замечают эти различия, чем другие. В этом тесте вам будут представлены наборы цветов, только один из которых немного отличается от остальных, а с каждым раундом различия будут становиться всё более тонкими. Давайте скорее проверим пределы вашего цветового восприятия!

Продолжайте оттачивать свои таланты и самосовершенствоваться, даже если у вас не получилось с первого раза. Желание развиваться — одна из семи привычек интеллектуалов, о которых мы рассказали ранее. Проверьте себя, друзей и партнёра на наличие высокого IQ.

Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5
Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viorel Sima

Александра Иванова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров