Наша способность видеть и различать тона — удивительный аспект человеческого зрения. Хотя большинство может легко идентифицировать основные цвета, различать похожие оттенки — навык, которым обладает не каждый. Фактически некоторые люди от природы лучше замечают эти различия, чем другие. В этом тесте вам будут представлены наборы цветов, только один из которых немного отличается от остальных, а с каждым раундом различия будут становиться всё более тонкими. Давайте скорее проверим пределы вашего цветового восприятия!