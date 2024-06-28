Эти цветы повышают сексуальную энергию: 5 растительных афродизиаков в домашних условиях

Не забывайте, что перед использованием любых растений в качестве пищевых добавок — в том числе афродизиаков — лучше заранее проконсультироваться с врачом. Если всё в порядке, смело отправляйтесь за семенами.

1. Гинкго билоба

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Гинкго билоба известен как стимулятор мозговой активности, поэтому чаще всего его относят к так называемым ноотропам. Хотя нет прямых исследований, подтверждающих прямое влияние этого растения на либидо, есть данные, что он улучшает кровообращение, в том числе в органах малого таза.

Семена гинкго можно приобрести в специализированных интернет-магазинах. Посадите их в плодородную почву, обеспечьте хорошее освещение и регулярный полив. Когда появятся всходы, соберите листья и высушите их в тени. Храните высушенные листья в стеклянной банке в прохладном и сухом месте. Их можно заваривать отдельно или с чаем.

2. Шафран

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Шафран издавна использовался в народной медицине в качестве афродизиака. Несколько исследований показали, что он не просто усиливает сексуальное желание, но даже улучшает эрекцию у мужчин. Кроме того, растение повышает уровень удовлетворённости сексом у женщин.

Луковицы шафрана продаются повсеместно. Высадите их в горшок с песчано-глинистой почвой, обеспечьте хорошую освещённость и умеренный полив. Когда появятся цветки, бережно соберите тычинки. Храните их в прохладном и сухом месте, защищённом от света. Добавляйте шафран в блюда или заваривайте кипятком.

3. Имбирь

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Имбирь известен своими противовоспалительными и стимулирующими свойствами. В некоторых исследованиях указывается, что он повышает сексуальное влечение и улучшает качество половой жизни.

Семена имбиря можно приобрести в магазинах здорового питания и садоводческих супермаркетах. Посадите их в горшок с плодородной почвой, обеспечьте тепло и влажность. Когда корень вырастет, высушите его и измельчите. Храните в стеклянной банке в тёмном месте. Добавляйте в блюда или заваривайте с чаем.

4. Розмарин

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Розмарин содержит компоненты, которые могут стимулировать нервную систему и действовать как афродизиак. Некоторые исследования указывают на положительные эффекты, которые растение оказывает на либидо и в целом на сексуальное здоровье.

Приобрести семена не составит труда. Высадите их в горшок с хорошо дренированной почвой, обеспечьте доступ яркого солнца и умеренный полив. Соберите листья и стебли, когда они созреют. Высушите и храните их в стеклянной банке в прохладном и сухом месте. Добавляйте в блюда или чай. Кстати, подойдут и свежие листья.

5. Женьшень

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Женьшень широко известен как тонизирующее средство, которое повышает физическую выносливость и уровень сексуальной энергии. Несколько исследований подтверждают его положительное влияние на либидо и сексуальное здоровье.