"Алые паруса" 28 июня: 7 отечественных знаменитостей, кто жил и учился в Санкт-Петербурге Выпускной вечер — важное событие, которое хочется запомнить на всю жизнь. В каждом городе есть свои традиции, как проводить это мероприятие. Особенно грандиозно выпускной отмечают в Санкт-Петербурге, их праздник уже много лет называется "Алые паруса". 28 июня, 14:00 Кто из наших звёзд учился в Питере и побывал на "Алых парусах", но отличниками их не назовёшь? Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Вячеслав Прокофьев, Zuma © Telegram / byzovahouse

Не секрет, что многие отечественные звёзды родом из Питера. Этот город подарил стране огромное количество талантливых людей, и даже президента. Практически все они когда-то оканчивали школу и отмечали выпускной, даже не догадываясь, что их ждёт впереди. Каждый год в Санкт-Петербурге устраивают грандиозное шоу для выпускников. Этой доброй традиции уже очень много лет, поэтому Life.ru решил подробнее рассказать об "Алых парусах" и о семи известных питерских выпускниках, которых теперь знает вся страна.

История праздника "Алые паруса"

Впервые праздник "Алые паруса" состоялся в 1968 году. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Праздник выпускников "Алые паруса" ежегодно собирает тысячи выпускников. Впервые он прошёл в 1968 году. Изначально это мероприятие посвятили выпуску студентов, а придумал его ректор Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова. Основная идея, дошедшая до наших дней и ставшая символом питерских выпускников, — парад кораблей с алыми парусами. Этот цвет символизирует свободу и мечту. Праздник прошёл на ура, поэтому его решили отмечать ежегодно и посвятить всем выпускникам.

С годами торжественное мероприятие становилось всё масштабнее, придумывались новые традиции. Сейчас, помимо парада кораблей, проводят различные концерты, представления, выставки и многое другое. Каждый год в программу добавляют что-то новенькое. Все выпускники с трепетом ждут этого события, которое символизирует открытие дверей во взрослую жизнь, а гости Северной столицы мечтают увидеть знаменитые "Алые паруса". Удивительно, но знаменитости тоже когда-то оканчивали школу и отмечали выпускной. Некоторые, кстати, как раз наблюдали за теми самыми алыми парусами, плывущими по Неве. Кто же это был?

Ольга Бузова

Ольга Бузова окончила школу № 631 в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / byzovahouse

Одна из самых популярных телеведущих страны Ольга Бузова уже давно живёт в Москве, но родилась в Санкт-Петербурге. Там она делала первые шаги, росла и училась. В 2002 году Бузова окончила школу № 631. Недавно телеведущая рассказала, что обожает праздник "Алые паруса", и с ностальгией вспомнила свой питерский выпускной, на котором веселилась с одноклассниками.

Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина окончила школу со справкой о неуспеваемости. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Актриса Оксана Акиньшина тоже училась в Петербурге, в школе № 372, но не особо её любила. Звезда была настоящей оторвой, помимо успеваемости, у неё хромала ещё и дисциплина. После роли в фильме "Сёстры" Оксану как ветром сдуло из школы. Дотягивать юную актрису учителя не хотели, поэтому выдали ей только справку о том, что девушка "прослушала курс среднего общего образования". Однако выпускной отмечать никто не запрещал!

Дмитрий Исаев

Дмитрий Исаев учился в передовой петербургской школе с мраморными досками. Фото © kinopoisk

Актёр Дмитрий Исаев родился в Санкт-Петербурге в 1973 году. Школа, в которой учился мальчик, была, по его словам, "передовой". В ней почти каждый второй ученик — золотой медалист. Как и остальных будущих звёзд, Дмитрия мало интересовала учёба. Исаев занимался музыкой и спортом. Чуть позже будущий актёр познакомился с миром театра и тогда решил связать свою жизнь с ним.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская посредственно училась в школе. Фото © kinopoisk

Ещё одна известная выпускница питерской школы — Елизавета Боярская. Долгие годы дочь знаменитого актёра училась очень посредственно, девушке больше нравилась модельная школа, чем обычная, а её интересы совсем не совпадали со школьной программой. Но, когда Боярская всерьёз задумалась об актёрской карьере и поступлении в театральный вуз, она резко взялась за ум. В старших классах ей наняли репетиторов, и девушка стала прилежно учиться.

Дмитрий Хрусталёв

Дмитрий Хрусталёв всегда хотел стать танцором. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry_khrustalev

Дмитрий Хрусталёв тоже родился в культурной столице. Он учился в школе № 401 Колпинского района. Учёбой мальчик особо не интересовался, всё его внимание и силы отнимали бальные танцы. Школу Дмитрий всё-таки окончил и даже поступил в Санкт-Петербургский аграрный университет, но задержался там ненадолго.

Татьяна Васильева

После окончания школы Татьяна Васильева сразу уехала в Москву. Фото © kinopoisk

Татьяна Васильева родилась в Санкт-Петербурге, школу окончила там же. Девочку абсолютно не привлекала учёба, с ранних лет ей нравился театр. Увлечённость сценой негативно сказывалась на успеваемости, поэтому родители Татьяны запретили все кружки. Однако Васильеву это не остановило, она говорила, что идёт к репетиторам, а сама сбегала заниматься театральным искусством. Школу Татьяна всё-таки окончила, но после получения аттестата сразу же уехала в Москву.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Татьяна Буланова родилась в Санкт-Петербурге в 1969 году. Почти за год до её рождения впервые состоялся праздник "Алые паруса", а к моменту окончания певицей школы это мероприятие уже стало традиционным. Выпускной у Татьяны прошёл в 1987 году. Как его отмечала Буланова, остаётся только догадываться, ведь её биография об этом умалчивает.

Школьные годы — прекрасная пора, но однажды она заканчивается, а потом приходит время взрослеть. Нужно ценить каждую минуту жизни, ведь она так скоротечна. Детские утренники, школьные контрольные, разные проделки и, конечно, выпускной вечер — всё это через много лет будет вспоминаться с теплотой! Ранее Lufe.ru рассказал, кто из звёзд готовится к важному событию и родит в 2024 году.

Авторы Дана Третьякова