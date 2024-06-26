5 лайфхаков, как выбрать идеальное платье на питерские "Алые паруса" 28 июня

"Алые паруса" — это праздник, который традиционно отмечается в Санкт-Петербурге и связан с окончанием учебного года в школах и вузах. Мероприятие из года в год становится особенно ярким и памятным моментом в жизни выпускников, которые отмечают окончание учёбы. Главным событием праздника считается не салют, а появление на Неве в Санкт-Петербурге корабля с алыми парусами — как в сказке. В этот день также проводятся различные концерты, фестивали и мероприятия, посвящённые окончанию учебного года.

Что за праздник "Алые паруса" и когда он будет в 2024 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lizavetta

"Алые паруса" — это символ новых начинаний и будущих перспектив для выпускников. Конечно, девочки хотят прийти на выпускной особенно красивыми. Пока есть ещё время, мы расскажем главные советы стилиста относительно того, как выбрать идеальное платье для выпускного.

Первым делом звёздный стилист Эльвира Янковская посоветовала выпускницам обратить внимание на платья размера миди и макси из мягких и струящихся тканей. Также эксперт попросила быть внимательнее и не перегибать с украшениями и аксессуарами, чтобы не получился откровенно взрослый и слишком вычурный образ.

Как выбрать платье для выпускного: в Питере 28 июня пройдёт праздник "Алые паруса". Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

"Главная задача платья, аксессуаров и мейкапа для выпускного — подчеркнуть красоту и молодость девушки. Поэтому стоит обратить внимание на элегантные и нежные модели из мягких и струящихся тканей", — рассказывает Эльвира Янковская.

Так как фигуры и телосложение у выпускниц разные, стилист дала несколько советов полненьким и худым девушкам. Например, барышням с аппетитными формами лучше отказаться от платья с глубоким декольте, а подчеркнуть свои достоинства фигуры более ненавязчиво. Также им не стоит выбирать модели со слишком пышным низом, лучше отдать предпочтение прямому крою. "Такая модель будет выглядеть дорого и элегантно", — подчеркнула эксперт.

Как оказаться самой красивой на выпускном: 5 секретов от звёздного стилиста. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Выпускницам худенького телосложения стилист советует сбалансировать объёмный верх со струящимся длинным низом. Также на девушках такого типа фигуры будет хорошо смотреться платье с акцентом на одном плече.