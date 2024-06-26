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26 июня, 14:00

Тест: Выберите узор и получите совет, который вам нужно услышать прямо сейчас

Чувствуете стресс? Боитесь сделать выбор? Просто скучаете? Выберите 3 замысловатых узора и получите совет, который вам нужен прямо сейчас!

Время от времени жизнь может сбивать с ног и даже самым стойким нужен небольшой жизненный совет. Когда друзья разводят руками, а близких не хочется нагружать своими проблемами — на помощь приходим мы! А если нужная подсказка зависит от выбора узора? Зачастую психологи используют картинки, чтобы определить внутреннее состояние человека и его потребности. Просто выбрав понравившееся изображение, получите свой кусочек мудрости. Если вы находитесь в затруднительном положении, стоите перед важным решением или просто хотите немного взбодриться, этот весёлый и беззаботный тест поможет вам!

Узоры по-своему общаются с нами, и иногда всё, что нужно, — это небольшой совет, который направит нас в нужную сторону. Для тех, кому наставлений оказалось мало, мы рассказали про ретроградный Сатурн с 26 июня и способы пережить пять месяцев проблем. А если узоры говорят с вами не образно, а буквально — смотрите пять признаков того, что вам не на "Битву экстрасенсов", а к психиатру. Помните: ответы, которые вы ищете, зачастую проще, чем вы думаете.

Тест: Только фанаты футбола ответят на все 10 вопросов про Евро-2024
Тест: Только фанаты футбола ответят на все 10 вопросов про Евро-2024
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Freepik / cookie_studio

Александра Иванова
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