Женщинам назвали три аромата, которые позволят пленить мужчину

Мужчин привлекает чувственный аромат мускуса, он может быть животного и растительного происхождения. Веганский мускус пахнет зеленью и древесиной и придаёт парфюму глубину. Также мужчины бывают падки на ваниль, рассказывает парфюмер Мари Урбан в беседе с "Газетой.ru".

"Ваниль — это нежная и изысканная нота, которая добавляет аромату шарма и теплоты. Её уютный и привлекательный запах вызывает ассоциации с гармонией и счастьем. Аромат с нотами ванили может быть как сладким и романтическим, так и соблазнительным и загадочным", — объяснила она.

Самой сексуальной нотой в парфюмерии мужчины считают розу, олицетворяющую красоту и женственность. Этот запах отлично сочетается с восточными специями, имбирём и кардамоном. Такой небанальный аромат точно запомнят окружающие, считает парфюмер.