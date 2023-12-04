Россиянкам назвали духи, которые нельзя использовать зимой

Чтобы не ошибиться с выбором парфюма на зиму, нужно придерживаться ряда правил. Во время холодов хорошо раскрываются запахи пряностей, ароматы мяты и эвкалипта, рассказал в беседе с Лайфом доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

"Во время зимних холодов хорошо раскрываются запахи пряностей, ароматы мяты и эвкалипта. Эти ароматы также имеют тонизирующее и стимулирующее действие на дыхательные пути, что особенно важно в зимний период, когда мы проводим больше времени в помещениях, где воздух часто бывает сухим, из-за работы отопительных приборов", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Эксперт добавил, что ароматы мяты и эвкалипта влияют на свежесть воздуха, повышают его качество и способствуют улучшению работы органов дыхания. А запах корицы, имбиря и гвоздики на подсознательном уровне ассоциируется с комфортом, теплом и уютом. Эти ароматы могут дополнительно создать уютный и комфортный эмоциональный фон длинными зимними вечерами, помогая справиться с сезонной меланхолией.

Также специалист отметил, что зимой лучше использовать парфюм, который помогает избегать депрессии. Опарин порекомендовал выбирать духи с ароматом свежей хвои, так как у большинства она ассоциируется с атмосферой праздника и ожиданием новогоднего чуда. Аромат мандарина тоже неразрывно связан с рождественскими праздниками, подарками и солнечными зимними днями.

"В зимний период следует избегать слишком тяжёлых и насыщенных ароматов, древесных, терпких и смолистых запахов, которые могут стать раздражителем для органов дыхания. Эти ароматы даже при небольшой концентрации в закрытых помещениях могут вызвать дискомфорт, особенно у людей с аллергическими реакциями", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, рекомендуется исключить слишком сладкие и приторные запахи, такие как ваниль, карамель или шоколад. В зимнее время, когда воздух и так суховат, подобные ароматы усиливают ощущение дискомфорта. Вместо этого лучше выбрать свежие, лёгкие или тонкие ароматы, которые не вызовут неприятных чувств и не будут раздражать дыхательную систему.