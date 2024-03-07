Российские парфюмеры создадут духи с "ароматом самовара"
Парфюмер Казакова заявила, что духи должны отражать менталитет народа
В России хотят создать духи с "ароматом самовара". Обложка © Shutterstock / Vershinin89
В Московской области парфюмеры хотят создать духи с "ароматом самовара", чтобы поддержать мировой тренд необычных запахов. Об этом интернет-изданию Regions рассказала основательница собственного парфюмерного бренда Полина Казакова.
"Если в России и запускать такую линейку, то нужно сделать её с мотивами традиционного чаепития. То есть духи с ароматом самовара, чая с яблоками, с шишками", — поделилась она.
По её словам, аромат может отражать ценности и менталитет целого народа, а вот странные и шокирующие запахи духов больше нацелены на эпатаж и привлечение внимания: парфюмы с нотками картошки, шашлыка или шерсти котят. Компания Казаковой намерена представить публике духи, ассоциирующиеся с пышными русскими застольями, в центре которых — самовар.
Ранее Life.ru перечислил пять советов, как не нарваться на поддельный парфюм. Так, следует внимательно изучить состав на этикетке. Большое количество синтетических компонентов и высокое содержание растворителя говорят о некачественном товаре.