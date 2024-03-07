Регион

Уведомления отключены

Новости
8 МАРТА
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Российские парфюмеры создадут духи с "ароматом самовара"

Парфюмер Казакова заявила, что духи должны отражать менталитет народа

7 марта, 19:16
В России хотят создать духи с "ароматом самовара". Обложка © Shutterstock / Vershinin89

В России хотят создать духи с "ароматом самовара". Обложка © Shutterstock / Vershinin89

В Московской области парфюмеры хотят создать духи с "ароматом самовара", чтобы поддержать мировой тренд необычных запахов. Об этом интернет-изданию Regions рассказала основательница собственного парфюмерного бренда Полина Казакова.

"Если в России и запускать такую линейку, то нужно сделать её с мотивами традиционного чаепития. То есть духи с ароматом самовара, чая с яблоками, с шишками", поделилась она.

По её словам, аромат может отражать ценности и менталитет целого народа, а вот странные и шокирующие запахи духов больше нацелены на эпатаж и привлечение внимания: парфюмы с нотками картошки, шашлыка или шерсти котят. Компания Казаковой намерена представить публике духи, ассоциирующиеся с пышными русскими застольями, в центре которых — самовар.

6 культовых ароматов из советского прошлого, от которых женщины сходили с ума
6 культовых ароматов из советского прошлого, от которых женщины сходили с ума

Ранее Life.ru перечислил пять советов, как не нарваться на поддельный парфюм. Так, следует внимательно изучить состав на этикетке. Большое количество синтетических компонентов и высокое содержание растворителя говорят о некачественном товаре.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!