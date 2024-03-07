Российские парфюмеры создадут духи с "ароматом самовара"

В Московской области парфюмеры хотят создать духи с "ароматом самовара", чтобы поддержать мировой тренд необычных запахов. Об этом интернет-изданию Regions рассказала основательница собственного парфюмерного бренда Полина Казакова.

По её словам, аромат может отражать ценности и менталитет целого народа, а вот странные и шокирующие запахи духов больше нацелены на эпатаж и привлечение внимания: парфюмы с нотками картошки, шашлыка или шерсти котят. Компания Казаковой намерена представить публике духи, ассоциирующиеся с пышными русскими застольями, в центре которых — самовар.