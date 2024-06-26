"Самая уродливая собака в мире": 10 финалистов конкурса, которых вы обязаны увидеть

"Самая уродливая собака в мире" — этот увлекательный конкурс проходит ежегодно в рамках ярмарки Сонома-Марин в Калифорнии. Помимо кубка победитель получает чек на 1600 долларов и тур в Нью-Йорк. Поглазеть на участников шоу собираются десятки тысяч зрителей. Оно и понятно почему — таких милых уродцев на улице не встретишь. Показываем, кого награждали в последние десять раз.

1. Дикий Танг, 2024 год

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Победителем 2024 года стал восьмилетний пекинес Дикий Танг из штата Орегон. Из-за чумы, перенесённой в молодости, у него не растут зубы. Танг участвовал в этих соревнованиях уже пять раз.

2. Скутер, 2023 год

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У Скутера, семилетней китайской хохлатой, вывернуты задние лапы, поэтому псу тяжело передвигаться без специальной тележки. На конкурс его выдвинула организация "Спасение животных от эвтаназии".

3. Мистер Счастливая Морда, 2022 год

Фото © YouTube / Eagle News

17-летний метис китайской хохлатой и чихуа-хуа поразил судей полным отсутствием шерсти. Его забрали из приюта для бездомных собак.

4. Безобразный Бродяга, 2019 год

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Дворнягу с растрёпанной шерстью и короткими лапами подобрали на улице. Его хозяйка уже второй раз держала в руках награду победителя: ранее она выигрывала конкурс с собакой по кличке Нана.

5. Жа Жа, 2018 год

Фото © YouTube / Inside Edition

Конкурс 2018 года выиграл английский бульдог с несуразно расставленными лапами, неэстетичным прикусом и длинным висячим языком.

6. Марта, 2017 год

Фото © YouTube / Inside Edition

Марта была 3-лётним неаполитанским мастифом массой 57 кг. Она выделялась не только обвисшей мордой, но и скверным характером. Например, считала своим долгом как следует обслюнявить любого, кто к ней приблизится.

7. Свипи Рэмбо, 2016 год

Фото © YouTube / ABC News

В 2016 году конкурс выиграл Свипи Рэмбо — китайская хохлатая из Калифорнии. В первой части клички собаки зашифрована её склонность к несвоевременному мочеиспусканию.

8. Квази Модо, 2015 год

Фото © YouTube / Positively Petaluma

10-летняя помесь голландской овчарки и питбуля выиграла конкурс в острой борьбе с двумя метисами китайской хохлатой и чихуа-хуа. Укороченное туловище и длинные лапы делали её похожей на гиену. Собаку забрали из приюта.

9. Арахис, 2014 год

Фото © YouTube / ABC News

Арахис, также известный как Опоссум, был двухлетней дворнягой — предположительно, смесью чихуа-хуа и ши-тцу. Его уродство не было врождённым: вечный оскал из-за деформированных губ и век появился в результате жестокого обращения людей. Собаку нашли в ветеринарной клинике.

10. Уолли, 2013 год

Фото © YouTube / AFP News Agency

Четырёхлетнего Уолли заявили на конкурс последним. Это был микс бигля, боксёра и бассет-хаунда из Калифорнии. Пёс выделялся огромной головой и "утиными" лапами.