Синоптик рассказала, когда в Москву вернётся жаркое лето
Синоптик Позднякова: Жаркое лето возвращается в столицу
Жаркое лето возвращается в столицу. Обложка © Life.ru
Кратковременные дожди в столице объясняются влиянием атмосферного фронта, который уйдёт в ближайшие дни. Во второй половине недели температура в Москве будет повышаться — и наступит жаркое лето. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Ночная температура поднимется до отметки 16–18 градусов тепла в столице и до 13–17 по области.
"Дневная температура тоже начнёт повышаться. Завтра +23–25 °С, в пятницу максимальная +25–27 °С. Суббота практически такая же, а в воскресенье +27–29 °С. Это хорошо, потому что практически неделю у нас температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы, а тут она выйдет на норму", — приводит слова синоптика RT.
Ранее Life.ru рассказывал, что июль станет самым тёплым месяцем этого лета. После урагана "Эдгар" погода будет нормализоваться плавно, но в итоге выровняется до классических летних показателей.