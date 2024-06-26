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26 июня, 10:47

Синоптик рассказала, когда в Москву вернётся жаркое лето

Синоптик Позднякова: Жаркое лето возвращается в столицу

Жаркое лето возвращается в столицу. Обложка © Life.ru

Жаркое лето возвращается в столицу. Обложка © Life.ru

Кратковременные дожди в столице объясняются влиянием атмосферного фронта, который уйдёт в ближайшие дни. Во второй половине недели температура в Москве будет повышаться — и наступит жаркое лето. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ночная температура поднимется до отметки 16–18 градусов тепла в столице и до 13–17 по области.

"Дневная температура тоже начнёт повышаться. Завтра +23–25 °С, в пятницу максимальная +25–27 °С. Суббота практически такая же, а в воскресенье +27–29 °С. Это хорошо, потому что практически неделю у нас температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы, а тут она выйдет на норму", — приводит слова синоптика RT.

Синоптик опровергла сообщения о 33-градусной жаре в Москве
Синоптик опровергла сообщения о 33-градусной жаре в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что июль станет самым тёплым месяцем этого лета. После урагана "Эдгар" погода будет нормализоваться плавно, но в итоге выровняется до классических летних показателей.

Николай Рюмин
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