Синоптик рассказала, когда в Москву вернётся жаркое лето

Кратковременные дожди в столице объясняются влиянием атмосферного фронта, который уйдёт в ближайшие дни. Во второй половине недели температура в Москве будет повышаться — и наступит жаркое лето. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Дневная температура тоже начнёт повышаться. Завтра +23–25 °С, в пятницу максимальная +25–27 °С. Суббота практически такая же, а в воскресенье +27–29 °С. Это хорошо, потому что практически неделю у нас температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы, а тут она выйдет на норму", — приводит слова синоптика RT.