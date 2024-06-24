Синоптик опровергла сообщения о 33-градусной жаре в Москве

После затяжных дождей и гроз температура воздуха в Москве начнёт постепенно повышаться до +25 градусов. Осадков при этом до июля можно не ждать, но и жары под +33 градуса тоже не будет. Об этом в беседе с 360.ru заявила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По её словам, только 30 июня в столице местами может пройти небольшой кратковременный дождь. При этом температура воздуха к концу месяца приблизится к отметке +25 градусов, а уже 1 июля достигнет +27. Потеплеет и ночью: до сих пор ночи были довольно прохладными (от +9 до +14 градусов), но к середине недели воздух сможет прогреться до +11–16 градусов.

А вот жары в +33 Позднякова призывает не ждать.

"Мы практически всё время будем находиться под влиянием северных потоков — всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счёт трансформации, а не за счёт адвекции. А вот эти +33 градуса возможны только тогда, когда идёт сначала адвекция тёплого воздуха, а потом этот тёплый воздух ещё и трансформируется при солнечной погоде", — объяснила эксперт.