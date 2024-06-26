Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума на пленарном заседании в среду, 26 июня, приняла разу во втором и третьем чтениях законопроект о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, ранее депутаты уже одобрили этот документ в первом чтении. Предполагается, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года. Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит 1,3 тысячи рублей.
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