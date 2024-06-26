Пенсии повысят: кому сделают внеочередную прибавку и сколько она составит 26 июня Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает повышение пенсий работающим пенсионерам. Есть и другие новшества. Кому и когда повысят пенсии? 26 июня, 08:45 Пенсионерам повысят выплаты. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Если законопроект будет принят, то индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят с 1 февраля 2025 года. Госдума уже приняла документ в первом чтении на пленарном заседании 25 июня. Второе и третье пройдут 26 июня. Прибавка затронет порядка 8 млн человек. Среднее минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей. Более того, в правительстве ожидают, что индексация пенсий в следующем году будет существенной. Это связано с ростом зарплат в стране.

— При этом не стоит забывать, что прибавка работающим пенсионерам будет и с 1 августа этого года. Её никто не отменял. С 1 августа пройдёт перерасчёт с учётом новых заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это касается людей, которые трудились в прошлом году. Важный нюанс: пенсионер должен был быть трудоустроен официально и работодатель делал все необходимые взносы, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Она отметила также, что с 1 июля 2024 года СФР пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Сделают это автоматически, никаких заявлений писать не надо. Размер пенсии проиндексируют с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы. На данный момент размер их пенсии не индексировался, как работающим пенсионерам. Индексация приостановилась с 2016 года. Многие говорили о том, что её необходимо вернуть. Именно этот вопрос и обсуждают сейчас законодатели.

— С 1 июля 2024 года пенсионеров ждёт ещё одна новая льгота. Теперь отменяются банковские комиссии при оплате за услуги ЖКХ, — добавила Елена Кузнецова.

С 1 июля 2024 года также вступают в силу изменения порядка выплаты накопительной пенсии. Положена она людям с 1967 года рождения и моложе, а также старшего возраста мужчинам 1953–1966 года рождения и женщинам 1957–1966 года рождения. Правда, если в их пользу с 2002-го по 2004 год включительно уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

— Им положены единовременная выплата, срочная пенсионная выплата (если участвовали в софинансировании) и накопительная пенсия. Выплату единовременно можно получить, если размер накопительной пенсии при её назначении составляет 5% и менее по отношению к сумме страховой пенсии по старости (с учётом фиксированной выплаты и её повышений) и накопительной пенсии. С 1 июля не будет применяться 5%-ный критерий. Теперь в расчёт будет браться прожиточный минимум. Единовременную выплату могут получить те люди, у которых размер накопительной пенсии, рассчитанный на дату её назначения, был бы равен или составил менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева