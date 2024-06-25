С 1 июля льготники станут платить меньше, а тарифы ЖКХ вырастут: как изменится порядок оплаты квитанций С 1 июля пройдёт индексация тарифов ЖКХ. При этом льготников освободят от определённых выплат. К каким изменениям должны быть готовы жильцы? 25 июня, 08:55 С 1 июля изменится оплата за услуги ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

С 1 июля вступает в силу закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и людей, нуждающихся в соцподдержке. Как следует из документа, комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату. Кстати, сейчас банки могут брать комиссию при перечислении денег за услуги ЖКХ в размере 0,5–2% от каждого платежа.

— Эта льгота положена, в частности, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. На самом деле вопрос о банковских комиссиях возникал давно. Такое решение вполне закономерно и позволит многим людям избежать лишних трат. Впрочем, не стоит забывать и о льготах на оплату ЖКХ. Их много, и они достаточно ощутимы для бюджета. Малообеспеченные люди могут снизить выплаты за услуги ЖКХ на 50%, а от каких-то выплат могут освободить полностью, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что нет единого документа о льготах по оплате услуг ЖКХ. Существуют федеральные и региональные нормативы для отдельных категорий граждан. Там прописаны размеры льгот и условия их получения. Оформить льготы можно в МФЦ, через портал "Госуслуги", а также в отделе социальной защиты населения.

Кроме того, с 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Ещё в ноябре прошлого года правительство утвердило средние индексы изменения размера коммунальных платежей на 2024–2028 годы по регионам. Тогда же установили и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям.

— В среднем подорожание составит примерно 10%, но этот показатель может сильно различаться в зависимости от региона и даже от города. Разные коммунальные платежи тоже вырастут по-разному. Газ, например, более чем на 20%, а электроэнергия на 8%, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева