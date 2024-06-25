Бензин подорожал на бирже: Будет ли рост цен на заправках в середине лета Весь июнь бензин дорожает на бирже. При этом сезонный спрос растёт, а нефтекомпании налаживают выпуск топлива медленнее, чем ожидалось. Что происходит на рынке и как изменятся цены на АЗС? 24 июня, 21:17 Бензин дорожает. ТАСС / Александр Рюмин

На прошлой неделе большинство столичных сетей АЗС повысило цены на бензин. Причём значительно. Прибавка составила порядка 30–60 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Схожая ситуация и во многих других регионах. При этом бензин сейчас дорожает на бирже. Есть ожидания, что это обернётся ещё одним витком роста цен на заправках.

— Цены на бензин выросли, скорее всего, по двум причинам. Во-первых, из-за снижения производства бензина. У ряда НПЗ производственные мощности всё ещё на ремонте. Во-вторых, из-за того что запрет на вывоз бензина из России был отменён. Поскольку мировые цены на топливо остаются высокими, выгоднее бензин экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке. Поэтому стали расти оптовые цены, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

К росту оптовых присоединились и розничные, но они повышаются медленно, поскольку их сдерживает демпфер. Кроме того, лето всегда является временем планового ремонта на НПЗ.

— Сейчас в среднем розничная цена на бензин ещё не достигла верхней границы нашего прогноза на этот год (55–57 рублей за литр), но уже в течение 1–2 недель она может достигнуть этого уровня, — пояснил Андрей Лобода.

Высокий спрос на бензин со стороны потребителей в этом сезоне связан и с активными автомобильными путешествиями, и с "высокой" фазой работы сельскохозяйственного сектора. Однако топлива в стране достаточно для того, чтобы цены не росли выше средних значений. Ожидается, что среднемесячно стоимость литра популярных сортов бензина АИ-95 и АИ-98 может подрасти на 0,5–0,8%. Такой прогноз сделал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

— В первой половине июня Минэнерго не смогло выполнить план производства бензина, отстав от него на 7,2%. Тем не менее это значение на 2% превышает показатели мая. Среднесуточное производство бензина составило 108 тысяч тонн. Вместе с тем цены на бензин в России с 11 по 17 июня выросли на 0,2%. Такая ситуация складывается на фоне сезонного увеличения спроса на топливо. Это вполне естественное явление и не должно вызывать серьёзного беспокойства. В целом можно сказать, что состояние рынка нефтепродуктов стабильно, не критично и не вызывает беспокойства, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что не стоит ждать существенного роста цен на бензин. По его оценкам, сейчас наблюдаются обычные сезонные колебания, а ситуация на топливном рынке стабильная.

Авторы Нина Важдаева