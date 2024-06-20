В Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму всеми депутатами от "Единой России". Об этом рассказал руководитель фракции Владимир Васильев.
"Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело — нашу Победу. Являясь наставниками молодёжи, они обеспечивают преемственность поколений", — приводит пресс-служба фракции слова Васильева.
По его словам, нижняя палата парламента рассмотрит документ уже на следующей неделе.
Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.