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20 июня, 16:28

В Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму всеми депутатами от "Единой России". Об этом рассказал руководитель фракции Владимир Васильев.

"Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело нашу Победу. Являясь наставниками молодёжи, они обеспечивают преемственность поколений", — приводит пресс-служба фракции слова Васильева.

По его словам, нижняя палата парламента рассмотрит документ уже на следующей неделе.

Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.

В 2025 году возобновится индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров
В 2025 году возобновится индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров
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Life.ru

Наталья Исакова
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