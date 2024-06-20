В Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму всеми депутатами от "Единой России". Об этом рассказал руководитель фракции Владимир Васильев.

"Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело — нашу Победу. Являясь наставниками молодёжи, они обеспечивают преемственность поколений", — приводит пресс-служба фракции слова Васильева.