В 2025 году возобновится индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров

7,8 миллиона работающих пенсионеров вернут индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с правительством.

Также вырастет минимальный размер оплаты труда. По словам Мишустина, с 2025 года он увеличится на 15% и перевалит за 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году россияне станут получать не менее 35 тысяч рублей.