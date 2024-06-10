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10 июня, 13:15

В 2025 году возобновится индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров

Мишустин: С 1 февраля работающим пожилым россиянам вернут индексацию пенсий

7,8 миллиона работающих пенсионеров вернут индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с правительством.

"С 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий для 7,8 миллиона работающих пенсионеров", — сказал Мишустин.

Встреча Мишустина с правительством. Видео © Telegram / Правительство России

Также вырастет минимальный размер оплаты труда. По словам Мишустина, с 2025 года он увеличится на 15% и перевалит за 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году россияне станут получать не менее 35 тысяч рублей.

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Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Александра Мышляева
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