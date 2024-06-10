С 1 июля повысят пенсии: Кому сделают прибавку, а кто получит новые льготы С 1 июля вступит в силу целый ряд нововведений для пенсионеров. Кому повысят выплаты и на сколько, а также как изменится начисление льгот? 10 июня, 05:05 С 1 июля повысят пенсии. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

С 1 июля 2024 года рассчитать своё право на получение средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты станет значительно проще. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

— Раньше это право зависело от того, в каком именно размере насчитает Социальный фонд России (бывший государственный Пенсионный фонд РФ) страховую пенсию по старости и накопительную пенсию. После этого для определения права на единовременную выплату полученную сумму умножали на 5%, сравнивали с рассчитанной суммой накопительной пенсии. Только потом определяли, имеет ли человек право получить свои пенсионные накопления единоразово, одной суммой, или будет получать её частями в виде срочной выплаты или накопительной пенсии, — пояснила Ирина Белова.

Определение права на единовременную выплату усложнялось обращением в СФР для расчёта прогнозируемых размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. Были сложности и с точностью такого расчёта.

— С 1 июля 2024 года вступают в силу изменения в действующее пенсионное законодательство. Теперь имеющиеся у человека на специальной части индивидуального лицевого счёта средства пенсионных накоплений можно будет забрать единовременно, если рассчитанный из них размер накопительной пенсии окажется менее 10% от установленного по всей стране размера прожиточного минимума пенсионера. То есть определение права человека забрать свои пенсионные накопления единовременно станет более простым и понятным, — пояснила Ирина Белова.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что с 1 июля 2024 года в беззаявительном порядке СФР пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Размер их пенсии проиндексируют с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы. Пока же размер их пенсии не индексировался, как работающим пенсионерам.

— Кроме того, всем пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, достигшим 80 лет в июне или получившим первую группу инвалидности в июне текущего года, повысят пенсию на 8134 рубля с даты рождения или установления инвалидности. Причём обращаться за такими перерасчётами в СФР не требуется. Все перечисленные увеличения пенсии будут произведены в беззаявительном порядке, — добавила Елена Кузнецова.

С 1 июля 2024 года появится ещё одна льгота для пенсионеров. Они смогут оплачивать счета за услуги ЖКХ, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии.

Авторы Нина Важдаева