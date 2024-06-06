Вступают в силу поправки в закон для пенсионеров: Что будет с выплатами С 9 июня вступают в силу поправки, которые касаются взыскания долгов с социальных выплат. Есть и новшества по начислениям пенсии. Что будет с выплатами для пенсионеров? 6 июня, 05:15 Вступают в силу поправки к законам, которые касаются пенсий © ТАСС / Валерий Шарифулин

Что изменится в законах, которые касаются пенсии

С 9 июня вступают в силу поправки в ст. 101 закона "Об исполнительном производстве". Они направлены на защиту пенсионеров от взыскания долгов. Нововведения касаются в первую очередь детей-инвалидов и недееспособных лиц.

— Также ограничения затронут выплаты по случаю потери кормильца, финансируемые из федерального бюджета. Социальные пенсии, в том числе по инвалидности, и доплаты к ним теперь не могут быть списаны при взыскании долгов с родителей, усыновителей или опекунов. Ранее на такие средства могло быть наложено взыскание, поскольку фактически пенсии выплачивались на банковские счета опекунов. Это создавало финансовые затруднения для семей. Поправки, на мой взгляд, являются необходимой мерой для защиты социально уязвимых категорий граждан и их выплат, — рассказала эксперт ОЮЦ "Парфенон" Диана Суворова.

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская уточнила, что с учётом изменений судебные приставы теперь не могут взыскивать долги с социальной пенсии по инвалидности, федеральной социальной доплаты к пенсии, региональной социальной доплаты к пенсии. Речь идёт о выплатах, которые назначаются детям-инвалидам, а также инвалидам, признанным в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными. С пенсий по старости, а также страховой пенсии по инвалидности запрета на взыскание законодательство не устанавливает.

Диана Суворова также отметила, что с 1 июля начнёт действовать закон, упрощающий определение способа выплаты накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования. Теперь тип выплаты пенсионных накоплений — единовременная или ежемесячная пожизненная — будет определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по России. Если расчётный размер накопительной пенсии составляет 10% и менее от ПМП, застрахованное лицо получит единовременную выплату.

— Полагаю, что с введением нового механизма количество единовременных выплат увеличится, так как он делает процесс более прозрачным и доступным для пенсионеров. Также это позволит им получить свои накопления быстрее, — добавила Диана Суворова.

Какие выплаты пенсионеры смогут получить летом

Пенсионерам также стоит знать, что люди, достигшие 80-летнего возраста в мае 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В результате их пенсия повысится на 8134,88 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в июне будет установлена I группа инвалидности. Важно понимать, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.

Также пенсионеры, которым исполнится 80 лет в июне, могут оформить уход за собой, и к их пенсии сделают доплату в размере 1200 рублей. При этом человеку, который будет ухаживать, начислят страховой стаж. Кроме того, если у пенсионера в июне появится ребёнок или супруга (супруг) оформит пенсию в мае и она будет ниже, чем у второго супруга, то можно обратиться за повышением фиксированной выплаты.

— Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к ним. Она выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, — рассказала Оксана Красовская.

Она пояснила, что надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты (2711,63 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца. Правда, оформить её можно не более чем на трёх членов семьи. Также в июне получат повышенную пенсию те пенсионеры, которые уволились с работы в мае.

Авторы Нина Важдаева