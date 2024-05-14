С 1 июня повысят пенсии: Кому сделают прибавку и в каком размере Определённым категориям пенсионеров сделали доплаты в размере 10 тыс. рублей. При этом есть люди, которые станут получать больше с 1 июня, а кому-то с лета пересчитают размер льгот. Как изменится начисление пенсии? 13 мая, 21:25 Часть пенсионеров получит доплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

С 1 июня 2024 года пенсионеров ждут новшества на региональном уровне. Они будут различаться в зависимости от места проживания льготника. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она привела в пример Краснодарский край. Там с 1 июня, как и в прошлом году, проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов. Они представляют собой дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края. Льгота предоставляется при оплате проезда на городском наземном электрическом транспорте, автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении.

— Этой льготой пользуются пенсионеры и предпенсионеры, ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла и другие категории, если их доход не превышает двукратного размера величины прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения в Краснодарском крае. На 2024 год льготная стоимость ежемесячных проездных документов проиндексирована и определена в размере: на городской автобус — 380 рублей, на троллейбус — 490 рублей, на трамвай — 490 рублей, на трамвай и троллейбус — 620 рублей, на троллейбус и автобус — 620 рублей, на трамвай и автобус — 620 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 770 рублей, — пояснила Оксана Красовская.

Юрист также добавила, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия увеличится на 8134, 88 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. И также стоит обратить внимание: если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается. Тем, кто ранее достиг возраста 80 лет, прибавки тоже не будет, так как они её уже получают.

— Пенсионеры, которые уволились с работы, в июне могут получить проиндексированный размер пенсии. Неработающим пенсионерам также каждый год делают индексацию с 1 января. В целом у них пенсия больше, чем у работающих. Но бывает так, что человек уволился, ему повысили пенсию, а через какое-то время он снова нашёл работу. В этом случае сумма выплат зафиксируется и останется без изменений. Не стоит опасаться, что прибавку снимут. Впрочем, в дальнейшем индексации с 1 января уже не будет. Работающим пенсионерам её не делают, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

В Социальном фонде России сообщили, что обеспечили выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тыс. человек. Сумма выплат составила 10 тыс. рублей. Всем участникам и инвалидам войны деньги перечислили автоматически. Никаких заявлений писать не потребовалось. Перечислены деньги в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).

— С учётом этих перечислений средний доход участников Великой Отечественной войны по линии Социального фонда сегодня составляет 64,6 тыс. рублей в месяц, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева