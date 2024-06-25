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Регион
25 июня, 10:24

Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит ₽1,3 тысячи

Голикова: Минимальный рост пенсии после индексации в среднем составит ₽1,3 тыс.

Пенсии российских работающих пенсионеров после принятия закона об их индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей", — пояснила она, выступая на заседании Госдумы.

Как рассказывал Life.ru, 25 июня в Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.

В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии
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TACC / Валентина Певцова

Наталья Исакова
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