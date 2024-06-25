Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит ₽1,3 тысячи
Голикова: Минимальный рост пенсии после индексации в среднем составит ₽1,3 тыс.
Пенсии российских работающих пенсионеров после принятия закона об их индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей", — пояснила она, выступая на заседании Госдумы.
Как рассказывал Life.ru, 25 июня в Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.
TACC / Валентина Певцова