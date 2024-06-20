В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии

С 2025 года индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год. Как сообщил журналистам министр труда Антон Котяков, данная мера затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

"С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров", — подчеркнул глава Минтруда.