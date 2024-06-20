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20 июня, 19:42
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В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии

Министр труда Котяков: Индексация пенсий будет осуществляться дважды в год

С 2025 года индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год. Как сообщил журналистам министр труда Антон Котяков, данная мера затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

"С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров", — подчеркнул глава Минтруда.

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Накануне в Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Оксана Попова
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