Эксперт рассказала, кто получит повышенную пенсию в июле

С 1 июля этого года некоторые пенсионеры получат повышенную пенсию. Как рассказала РИА "Новости" эксперт Наталья Усова, перерасчёт будет автоматическим — подавать дополнительные заявления не нужно.

Мера затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне. На повышенную пенсию также могут рассчитывать граждане, которым исполнилось 80 лет, а также те, кому назначат в июне первую группу инвалидности.

"С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдёт с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", — рассказала эксперт.