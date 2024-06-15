ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 03:26

Эксперт рассказала, кто получит повышенную пенсию в июле

Эксперт Усова: Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров

С 1 июля этого года некоторые пенсионеры получат повышенную пенсию. Как рассказала РИА "Новости" эксперт Наталья Усова, перерасчёт будет автоматическим — подавать дополнительные заявления не нужно.

Мера затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне. На повышенную пенсию также могут рассчитывать граждане, которым исполнилось 80 лет, а также те, кому назначат в июне первую группу инвалидности.

"С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдёт с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", — рассказала эксперт.

Кто получит повышенную пенсию, кому дадут льготную ипотеку в июне 2024 года: подробная инструкция для россиян
Кто получит повышенную пенсию, кому дадут льготную ипотеку в июне 2024 года: подробная инструкция для россиян

А с 1 февраля 2025 года для 7,8 млн работающих пенсионеров вернут индексацию пенсий. Также вырастет минимальный размер оплаты труда. С 2025 года он увеличится на 15% и перевалит за 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году россияне станут получать не менее 35 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Оксана Попова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров