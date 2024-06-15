Эксперт рассказала, кто получит повышенную пенсию в июле
Эксперт Усова: Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров
С 1 июля этого года некоторые пенсионеры получат повышенную пенсию. Как рассказала РИА "Новости" эксперт Наталья Усова, перерасчёт будет автоматическим — подавать дополнительные заявления не нужно.
Мера затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне. На повышенную пенсию также могут рассчитывать граждане, которым исполнилось 80 лет, а также те, кому назначат в июне первую группу инвалидности.
"С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдёт с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", — рассказала эксперт.
А с 1 февраля 2025 года для 7,8 млн работающих пенсионеров вернут индексацию пенсий. Также вырастет минимальный размер оплаты труда. С 2025 года он увеличится на 15% и перевалит за 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году россияне станут получать не менее 35 тысяч рублей.
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