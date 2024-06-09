Кто получит повышенную пенсию, кому дадут льготную ипотеку в июне 2024 года: подробная инструкция для россиян Удвоенные пенсии в июне, изменения в графике и новое в условиях предоставления ипотеки — в материале Life.ru. 9 июня, 05:09 В июне изменится и график выплат для граждан, получающих пенсии в первой половине месяца. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brizmaker

Кому полагается двойная выплата к пенсии

Первый месяц лета даёт возможность пенсионерам, отмечающим 80-летний юбилей, получить двойную доплату к пенсии. Об этом ранее сообщал Социальный фонд России. Пенсию в повышенном размере получает 4,4 млн человек: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда", олимпийские чемпионы и другие категории граждан. Обычно фиксированная выплата в составе страховой пенсии составляет 8134,88 рубля, а для тех пенсионеров, кто отметит в июне 2024 года 80-летие, дополнительная выплата вырастет в два раза до 16 269,76 рубля.

Когда можно получить повышенную пенсию

Удвоенную сумму можно получить уже в следующем месяце после торжества. В Соцфонде отмечают, что повышение пенсии при 80-летии происходит в беззаявительном порядке, то есть для этого пенсионеру не нужно подавать никаких дополнительных заявлений и документов. Надбавка полагается только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Россиянам, оформившим страховую пенсию по инвалидности и по потере кормильца, пенсию не повысят. Инвалиды первой группы, получающие соответствующую пенсию, по достижении 80 лет не получат удвоенную пенсию, но это из-за того, что у этой категории граждан есть своя специальная надбавка. В следующий раз Социальный фонд России проиндексирует пенсии только в 2025 году.

Изменения в графике выплат

В июне изменится и график выплат для граждан, получающих пенсии в первой половине месяца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VPales

В июне изменится и график выплат для граждан, получающих пенсии в первой половине месяца. Это произойдёт из-за празднования Дня России 12 июня. Торжество выпадает на среду, поэтому пенсии придут получателям раньше на день. Также стоит помнить о том, что 11 июня в предпраздничный день будет укороченный рабочий график. Всё это стоит учитывать пенсионерам в планировании своего графика и бюджета на июнь. Для того чтобы точно узнать, когда можно получить пенсию в июне, лучше посмотреть график на сайте вашего регионального отделения. Эти данные ведомство публикует в разделах с новостями или важной информацией для местных жителей. Пенсионеры, получающие выплаты в отделениях Почты России, могут посмотреть график работы на сайте почтового оператора.

Уволился — получи прибавку

В первый летний месяц пенсия увеличится и для тех россиян, кто ушёл на заслуженный отдых до апреля 2024 года. В нашей стране пенсионерам работать не запрещается, но им пенсии не индексируют. Повышение выплаты происходит уже после увольнения пожилого человека с работы, но только спустя два месяца после этого. Поэтому те россияне, кто раньше работал, будучи пенсионером, и уволился в апреле, уже в июне смогут рассчитывать на повышение с учётом тех индексаций, которые не затронули получателя. Раньше ждать нужно было четыре месяца, процесс ускорили недавно, сократив до двух календарных месяцев.

Пенсия для неработающих граждан

Также с начала июня текущего года увеличился размер страховой пенсии для неработающих россиян. Сумму проиндексируют до 18 521 рубля. Страховая пенсия предусмотрена для женщин после 60 лет, мужчины могут рассчитывать на выплату с 65 лет. Эти возрастные пороги начнут действовать только через четыре года, в данный момент идёт переходный период. Сейчас представительницы слабого пола выходят на заслуженный отдых с 56,5 года, мужчины становятся пенсионерами в 61,5 года.

Изменения в ипотеке

Со следующего месяца будут свёрнуты сразу программы льготной ипотеки под 8%. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Со следующего месяца будут свёрнуты сразу программы льготной ипотеки под 8%. Тем, кто хочет успеть взять ипотеку по пониженной ставке, нужно успевать сделать это уже в июне. Но изменения начались уже сейчас: ЦБ следит за тем, чтобы ипотеку россиянам давали с минимальным первоначальным взносом в 20%. С начала следующего года размер первоначального взноса вырастет до 30%. Регулятор принял такую меру для того, чтобы снизить число рискованных сделок на ипотечном рынке. Дело в том, что, покупая квартиру в кредит с относительно небольшим первоначальным инвестированием, заёмщик оставляет себе большой объём долга на будущее. Ситуация в жизни может измениться, и ипотека может стать непосильным грузом.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова рассказала, что для банков, предлагающих ипотеку с первоначальным взносом ниже установленного порога, будет введено более жёсткое регулирование.

"Мы видим, что большая доля кредитов, особенно на первичном рынке, предоставляется с низким первоначальным взносом — ниже 20%. Своими надбавками мы дестимулируем такое кредитование", — заключила Данилова.

Смягчение условий арктической ипотеки

Но всё же есть регионы, в которых можно получить ипотеку по сниженной ставке и в июне 2024 года. Речь идёт о программах Арктической и Дальневосточной ипотеки под 2%. Получить её могут участники СВО, члены семей бойцов, погибших во время спецоперации, работники образования и медицинских учреждений. Изменение касается правила: раньше нужно было отработать в этих сферах как минимум пять лет, чтобы претендовать на льготу. Сейчас стаж не учитывается. Также получить ипотеку по льготной ставке в регионах Арктики и на Дальнем Востоке могут супруги до 35 лет, родители не старше 35 лет с несовершеннолетним ребёнком, резиденты программы "Дальневосточный гектар" или "Арктический гектар", сотрудники предприятий оборонно-промышленного сектора.

Авторы Михаил Краснов