Какие льготы получают инвалиды I, II и III группы в 2024 году Государство оказывает поддержку инвалидам I, II и III группы, предоставляя им различные льготы и компенсации. Что они могут получить в 2024 году и какие изменения произошли в законодательстве России в этой сфере. 26 мая, 21:25 В зависимости от степени тяжести заболевания человеку может быть присвоена первая, вторая или третья группа инвалидности. Обложка © Shutterstock / FabrikaSimf

Чем отличаются группы инвалидности? Кто считается человеком с инвалидностью?

Согласно действующему законодательству, инвалидность определяется как стойкое нарушение здоровья, которое существенно ограничивает человека в повседневной жизни.

Примеры таких ограничений могут быть разными: потеря способности к обслуживанию себя, ходьбе, общению, контролю над поведением или трудовой деятельности. Причиной может быть как травма, так и заболевание или врождённый дефект.

В зависимости от степени тяжести заболевания человеку может быть присвоена первая, вторая или третья группа инвалидности. Первая группа считается наиболее тяжёлой.

Инвалиды I группы — это люди, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, они полностью зависят от помощи окружающих.

Инвалиды II группы — способны ориентироваться в пространстве и передвигаться при наличии вспомогательных инструментов. Такие люди могут работать, хоть и с некоторыми ограничениями.

Людям с инвалидностью предоставляются различные льготы. Фото © Shutterstock / Oleg Elkov

Инвалиды III группы — столкнувшиеся с серьёзными ограничениями здоровья, но при этом способные работать на определённых должностях, не требующих физических нагрузок.

Если речь идёт о лице, не достигшем 18-летия, ему может быть присвоена категория "ребёнок-инвалид".

Процедура присвоения инвалидности и выплаты по ней регулируются законами № 181-ФЗ и № 166-ФЗ.

Какие льготы положены инвалидам в 2024 году

Людям с инвалидностью предоставляются различные льготы. Например, они могут получать субсидии на оплату коммунальных услуг до 50%, иметь особые права на работе, например дополнительные дни отпуска или защиту от перегрузок. Владельцы автомобилей с инвалидностью могут получить компенсацию по ОСАГО, а также имеют право оставлять автомобиль бесплатно на любых парковках или в специальных местах для людей с инвалидностью. Также есть программы бесплатного проезда на электричках. В некоторых случаях могут предоставляться льготы на имущественные налоги, а также скидки на услуги нотариусов.

Также люди с инвалидностью имеют право на бесплатное протезирование зубов, бесплатные путёвки в санатории, доступ к социальному жилью, скидки на лекарства и медицинскую технику. Дети с инвалидностью также получают особые льготы, включая бесплатное оборудование для адаптации в повседневной жизни. Родители детей с инвалидностью имеют право на дополнительные выходные и возможность работать с уменьшенной нагрузкой.

Люди с инвалидностью имеют право на бесплатное протезирование зубов, бесплатные путёвки в санатории, доступ к социальному жилью, скидки на лекарства. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Далее разберём более конкретно, какая категория граждан с инвалидностью на какие выплаты и льготы может рассчитывать согласно закону.

Инвалидность I группы: льготы и пенсия

При инвалидности первой группы возможны следующие льготы:



— скидка 50% на коммунальные услуги;

— налоговый вычет в размере 500 или 3000 рублей в месяц;

— освобождение от налога на имущество за одну недвижимость каждого вида;

— компенсация ОСАГО по медицинским показаниям 50%;

— скидка на рецептурные препараты и медтехнику 100%;

— бесплатное зубопротезирование;

— бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение;

— минимальный отпуск 30 дней;

— сокращение рабочего времени с сохранением полной ставки до 35 часов в неделю;

— возможность работать сверхурочно в выходные и ночью (работодатель под подпись должен уведомить о возможности отказаться);

— бесплатная парковка;

— стоянка под запрещающим знаком;

— освобождение от госпошлины в судах;

— скидка на госпошлину за нотариальные услуги 50%;

— обслуживание вне очереди;

— выезд специалиста МФЦ на дом бесплатно;

— бесплатный проезд в общественном транспорте, если человек плохо видит или не может передвигаться;

— бесплатный проезд к месту лечения один раз в год.

Также гражданам с инвалидностью положены различные выплаты, например социальная пенсия. Для лиц первой группы инвалидности она составляет 15 379,73 рубля. При отказе от набора социальных услуг ежемесячные денежные выплаты составят 5324,84 рубля. При получении набора социальных услуг (НСУ) данная сумма снизится до 3746,34 рубля.

Инвалидность II группы: льготы и пенсия

Людям с инвалидностью второй группы могут предоставить скидку 50% на коммунальные услуги. Фото © Life.ru

Людям с инвалидностью второй группы могут быть предоставлены следующие льготы, некоторые из которых аналогичные тем, что предоставляются первой группе:



— скидка 50% на коммунальные услуги;

— налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц;

— компенсация ОСАГО по медицинским показаниям 50%;

— освобождение от налога на имущество за одну недвижимость каждого вида;

— скидка на рецептурные препараты и медтехнику 50–100%;

— бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение;

— минимальный отпуск 30 дней;

— сокращение рабочего времени с сохранением полной ставки до 35 часов в неделю;

— возможность работать сверхурочно в выходные и ночью (работодатель под подпись должен уведомить о возможности отказаться);

— бесплатная парковка;

— стоянка под запрещающим знаком;

— освобождение от госпошлины в судах;

— скидка на госпошлину за нотариальные услуги 50%;

— обслуживание вне очереди для человека с инвалидностью;

— бесплатный проезд в общественном транспорте, если человек плохо видит или не может передвигаться;

— бесплатный проезд к месту лечения один раз в год;

— бесплатное зубопротезирование.

Разумеется, данной категории граждан также положены некоторые выплаты. Лицам второй группы инвалидности выплачивается социальная пенсия в размере 7689,85 рубля. При отказе от НСУ ежемесячные денежные выплаты составят 3802,78 рубля. При их получении данная сумма снизится до 2224,28 рубля.

Инвалидность III группы: льготы и пенсия

Лицам с инвалидностью третьей группы также положены льготы, хотя их число заметно ниже:



— скидка 50% на коммунальные услуги;

— стоянка под запрещающим знаком;

— обслуживание вне очереди для человека с инвалидностью;

— освобождение от налога на имущество за одну недвижимость каждого вида;

— скидка на рецептурные препараты и медтехнику до 50%;

— компенсация ОСАГО по медицинским показаниям 50%;

— бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение;

— минимальный отпуск 30 дней;

— возможность работать сверхурочно в выходные и ночью (работодатель под подпись должен уведомить о возможности отказаться);

— бесплатная парковка (не все категории).

Для лиц третьей группы инвалидности установлена социальная пенсия в размере 6536,41 рубля. При отказе от НСУ ежемесячные денежные выплаты составят 3046,98 рубля. При получении же НСУ данная сумма снизится до 1465,64 рубля.

Льготы для ребёнка-инвалида и его родителей

Семье ребёнка с инвалидностью предоставляются следующие льготы:



— скидка 50% на коммунальные услуги;

— "детский" налоговый вычет для родителя в размере 6000 или 12 000 рублей в месяц;

— освобождение от налога на имущество за одну недвижимость каждого вида;

— бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение;

— бесплатный проезд к месту лечения раз в год;

— бесплатная парковка;

— обслуживание вне очереди для человека с инвалидностью;

— скидка на рецептурные препараты и медтехнику 100%;

— стоянка под запрещающим знаком.

Для ребёнка с инвалидностью установлена социальная пенсия в размере 18 455,42 рубля. Фото © Shutterstock / LightField Studios

Для ребёнка с инвалидностью установлена социальная пенсия в размере 18 455,42 рубля при отсутствии страховой пенсии. При отказе от НСУ ежемесячные денежные выплаты составят 3802,70 рубля. При получении же НСУ данная сумма снизится до 2224,28 рубля.

Как оформить льготы и выплаты по инвалидности

Чтобы претендовать на получение пенсионного обеспечения, в первую очередь нужно оформить инвалидность. Для этого необходимо предоставить документы медицинской комиссии, которая определит, соответствует ли человек категории "инвалид" и к какой группе он относится. Если же человек уже признан официально инвалидом, дополнительно ничего делать не требуется. С 2022 года страховая или социальная пенсия назначается автоматически — спустя семь рабочих дней после установления группы инвалидности.

Льготы для инвалидов

Льготы и поддержка для инвалидов зависят от региона их проживания. Точную информацию следует запрашивать в территориальных органах Социального фонда России. Например, если инвалид зарегистрирован в Центре занятости как безработный, ему назначается пособие по безработице. Кроме того, инвалиды имеют право, как уже говорилось выше, на скидку 50% на оплату ЖКУ, ОСАГО и бесплатную парковку. Помимо денежных выплат люди с ограниченными возможностями могут рассчитывать на бесплатное временное пользование средствами, которые помогают в быту, при условии, что они указаны в программе реабилитации. К ним относятся:

— специализированные автомобили;

— слуховые аппараты;

— инвалидные коляски;

— приспособления для ориентации (включая собак-поводырей);

— протезы и другие медицинские приспособления.

Одинокие инвалиды могут претендовать на помощь социальных работников, которые будут посещать их на дому и оказывать необходимую помощь. Заявление на получение такой дополнительной поддержки можно подать в МФЦ или местном отделе социальной защиты населения.

Изменения по выплатам материальной помощи/пенсии инвалидам в 2024 году

Пенсии для инвалидов и ежемесячные выплаты в 2024 году были проиндексированы по графику. 1 января индексация коснулась страховых пенсий, 1 февраля проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и стоимость социальных услуг, а 1 апреля — социальные пенсии.



С начала 2024 года родители, работающие на дому и ухаживающие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами первой группы с детства, получили право на получение ежемесячных выплат. Также планируется, что с 1 сентября 2024 года в России начнут направлять инвалидов на социокультурную реабилитацию. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении, над ним ведётся работа.

Нововведения также включают в себя обезличенное проведение заочной медико-социальной экспертизы. Персональные данные будут указаны только в справке об инвалидности с информацией о группе инвалидности и программе реабилитации. Экспертизу и определение группы инвалидности будет проводить не местное бюро, а случайное, которое будет выбрано через информационную систему, объединяющую бюро всех регионов. Если бюро решит изменить формат экспертизы на очный, то с документов снимут ограниченный доступ и они будут направлены в бюро по месту пребывания гражданина.

Авторы Андрей Ананьев