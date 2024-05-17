С 1 июня появятся новые льготы: Кому они положены и сколько составят С 1 июня появятся новшества, которые касаются получателей льгот. Что ждёт пенсионеров, семьи с детьми и получателей пособий? 16 мая, 21:29 С 1 июня появятся новые льготы. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Появятся льготы на проезд железнодорожным транспортом. Дети от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа смогут купить билет с 50%-ной скидкой. Такие специальные тарифы помогают семьям сэкономить на организации летнего отдыха. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

В июне получат повышенную пенсию те люди, которые уволились с работы в мае. Размер пенсии у работающих и неработающих пенсионеров различается. Соответственно, после увольнения делается перерасчёт. Если же пенсионер снова устроится на работу, то прибавку никто не отнимет. Впрочем, и ежегодной индексации с 1 января, которая положена неработающим пенсионерам, не будет.

— Повышение детских пособий могут получить те, кому нужно будет переоформлять в июне детские выплаты, которые были назначены в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2023 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания, то в 2024 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%, — отметила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Также если у семьи по каким-то причинам уменьшился доход, то один из членов семьи может обратиться с заявлением о получении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

— Кроме того, с 1 июня вступают в силу изменения по назначению единого пособия, а именно в части алиментов. Получателям стоит обратить внимание на то, что при продлении пособия нужно будет указывать информацию о размере алиментов. Это вытекает из внесённых изменений, — добавила Оксана Красовская.

Елена Кузнецова обратила внимание на ещё одно важное нововведение. Правда, оно будет действовать не с 1 июня, а с 1 июля 2024 года. Правительство утвердило перечень категорий граждан, которые без банковской комиссии смогут оплачивать услуги ЖКХ. Такую льготу получат многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Авторы Нина Важдаева