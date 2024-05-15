С 1 июня назначать детские пособия будут по новым правилам: Что нужно знать родителям Назначать и выплачивать пособия на детей будут иначе. Какие новшества ждут родителей с 1 июня? 14 мая, 21:25 С 1 июня изменятся правила назначения пособий на детей. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

С июня 2024 года вступают в силу изменения, регламентирующие порядок назначения и выплаты единого пособия на детей. В основном они затронули тех родителей, кто получает алименты. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

Изменится порядок учёта алиментов на детей. Допустим, родитель получает их на основании судебного решения или судебного приказа и плательщик делает выплаты добровольно. В этом случае деньги учитываются в размере, сведения о котором указаны получателем в заявлении о назначении ежемесячного пособия. Однако эта информация будут проверяться.

Бывает, что на основании исполнительного документа о взыскании алиментов возбуждено исполнительное производство. Тогда алименты учитываются в размере, представленном Федеральной службой судебных приставов.

— Стоит учитывать, что сведения о вынесении судебных решений или судебных приказов о назначении алиментов или об отмене выплаты назначенных алиментов будут предоставляться судами по запросу СФР. Если данные не поступят в рамках межведомственного взаимодействия, то заявитель будет обязан представить судебное решение или судебный приказ самостоятельно. Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления, — пояснила Екатерина Туслякова.

Рассмотрим ситуацию, когда должник исполняет обязанность по содержанию несовершеннолетних детей добровольно, в том числе на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. Тогда деньги учитываются в размере, указанном в заявлении о назначении единого пособия или в соглашении об уплате алиментов.

— Вместе с тем теперь нельзя будет указать любой размер алиментов. СФР учтёт алименты в размере на одного ребёнка не менее одной четверти, на двух детей — одной трети, на трёх и более детей — одной второй минимального размера оплаты труда. Это правило будет применяться только в отношении заявителя, указавшего статус "разведён (разведена)" в графе "Семейное положение" заявления о назначении ежемесячного пособия, и не будет применяться в отношении единственного родителя или единственного опекуна. Заявитель, указавший статус, отличный от статуса "разведён (разведена)", в графе "Семейное положение", указывает сумму полученных алиментов только в случае их получения, — уточнила Екатерина Туслякова.

Кроме того, с 1 июня в составе доходов семьи не будут учитываться деньги, полученные несовершеннолетними и теми, кто в указанный период очно учился в образовательных организациях не менее шести месяцев.

— Это новшество положительно повлияет на получателей. Механизм назначения и получения пособий станет прозрачнее. Единое ежемесячное пособие — это вид господдержки для беременных, которые встали на учёт в срок до 12 недель, а также для семей с детьми от 0 до 17 лет. Его также называют универсальным, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Она отметила, что начиная с июня 2024 года при назначении пособия не будут учитываться проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Кроме того, из расчёта исключат выплаты, полученные за звание "Мать-героиня", орден или медаль ордена "Родительская слава".

Авторы Нина Важдаева