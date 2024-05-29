Изменения пенсионного возраста в 2024 году: В каком возрасте мужчины и женщины выходят на пенсию Возраст выхода на пенсию увеличился на три года, пенсионная реформа движется к завершению. 28 мая, 22:33 24669 24669 Изменения пенсионного возраста в 2024 году. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

2024 год стал завершающим годом третьего этапа постепенного повышения пенсионного возраста в ходе пенсионной реформы в России. Она стартовала в 2019 году. Об этом в своём обращении к гражданам объявил президент РФ Владимир Путин. "Сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения", — объяснил он её необходимость.

Согласно реформе, возраст выхода на страховую пенсию по старости составил 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До этого женщины выходили на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Помимо страховой пенсии по старости существует ещё социальная пенсия по старости. Она назначается гражданам, которые по каким-либо причинам не работали и не платили страховые взносы. Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже, чем страховая, то есть с учётом повышения пенсионного возраста: женщинам с 65 лет, мужчинам — с 70 лет.

Чтобы сделать переход на новый пенсионный возраст менее болезненным для граждан предпенсионного возраста, было решено с 2019-го по 2028 год ввести 10-летний переходный период, в течение которого пенсионный возраст должен увеличиваться постепенно. 2018 год стал последним, когда достигшие пенсионного возраста россияне вышли на пенсию по старым правилам: женщины с 55 лет, мужчины — с 60 лет. С 2019 года началось поэтапное повышение пенсионного возраста.

В каком возрасте в 2024 году выходят на пенсию по старости

Возраст выхода на страховую пенсию по старости в этом году для женщин составил 58 лет, для мужчин — 63 года. Однако для получения пенсии недостаточно просто достичь определённого возраста. Нужно ещё иметь 15 лет трудового стажа и накопить не менее 28,2 пенсионных балла. Право на получение социальной пенсии по старости имеют женщины, достигшие возраста 63 лет, и мужчины — 68 лет.

На сколько повысили пенсионный возраст в 2024 году

По сравнению с предыдущим повышением пенсионного возраста, которое было в 2020 году, пенсионный возраст увеличился на полтора года, а с момента начала реформы в 2019 году он возрос уже на три года — с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 63 лет для мужчин.

Этапы увеличения пенсионного возраста по реформе 2019–2028 гг.

В переходный период предусмотрены пять этапов постепенного повышения пенсионного возраста. Первый этап был в 2019 году: тогда пенсионный возраст был увеличен на 0,5 года — до пятидесяти пяти с половиной лет для женщин и шестидесяти с половиной лет для мужчин. Соответственно, женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения в зависимости от того, в каком полугодии они родились, вышли на пенсию во втором полугодии 2019 года и в первом полугодии 2020 года в возрасте 55,5 и 60,5 года соответственно.

Следующий этап наступил в 2020 году, когда пенсионный возраст повысили на полтора года — до 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин. В результате женщины 1965 и мужчины 1960 года рождения вышли на пенсию во втором полугодии 2021-го и первом полугодии 2022 года.

Третий этап был в 2021 году, пенсионный возраст повысили на три года — до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Это привело к тому, что в 2023 году на пенсию по старости по достижению пенсионного возраста не вышел никто, за исключением тех граждан, которые имели право на досрочную пенсию. А в нынешнем 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения.

Четвёртое повышение пенсионного возраста в России было проведено в 2022 году. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Четвёртое повышение пенсионного возраста было проведено в 2022 году, возраст выхода на пенсию увеличили на четыре года — до 59 лет для женщин и 64 лет для мужчин.

И последний, пятый этап повышения пенсионного возраста был в 2023 году. Пенсионный возраст был увеличен на пять лет — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Кому и когда положены выплаты

В 2024 году право на страховую пенсию по старости имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимые трудовой стаж и количество пенсионных баллов.

Граждане, не имеющие трудового стажа, но достигшие необходимого пенсионного возраста, имеют право на социальную пенсию по старости. Есть также определённые категории граждан, имеющие право на досрочную пенсию.

Пенсию в России можно получать тремя способами, у пенсионеров есть право выбрать один из них: На банковский счёт, к которому не привязана ни одна карта или привязана только карта платёжной системы "Мир". На карты "Виза" или "МастерКард" пенсию получать нельзя.

Через Почту России — при личном обращении в почтовое отделение по месту жительства.

Доставкой на дом почтальоном.

Единого графика выплаты пенсии в России не существует. Конкретные даты зависят от региона проживания и способа доставки пенсии. График выплат определяет региональное отделение Социального фонда России.

Таблица выхода на пенсию по годам рождения

График выхода на пенсию граждан по годам рождения обусловлен прошедшими пятью этапами повышения пенсионного возраста.

Пенсионный возраст для мужчин в России в 2024 году

Пенсионный возраст для мужчин в России в 2024 году. Инфографика © Life.ru

Во сколько лет выходят женщины на пенсию в 2024 году

Во сколько лет выходят женщины на пенсию в 2024 году. Инфографика © Life.ru

Досрочный выход на пенсию

Помимо обычных россиян, имеющих право на страховую или социальную пенсию по старости, в России есть ряд категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию. В частности, досрочная пенсия предусмотрена:

Для военных

Военнослужащим, а также приравненным к ним лицам — служащим МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии и других силовых структур — пенсия назначается при наличии выслуги 20 лет независимо от возраста. При отсутствии нужного стажа военнослужащие после 45 лет могут выйти на льготную пенсию при общем стаже не менее 25 лет, из которых военной службе отдано не менее 12,5 года.

Эта пенсия считается так называемой военной и выплачивается тем ведомством, где проходил службу пенсионер. После выхода в отставку он может приобрести право на вторую страховую пенсию по линии ПФР, заработав нужное количество стажа и баллов на гражданских должностях.

Силовикам пенсия назначается при наличии выслуги 20 лет независимо от возраста. Фото © ТАСС / Александр Река

Для жителей дальних регионов России

Граждане, работавшие в районах Крайнего Севера, а также приравненных к ним регионах, имеют право на досрочный выход на пенсию по старости. Пенсионный возраст для них составляет с учётом пенсионной реформы 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно проработать 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных к нему регионах и иметь общий трудовой стаж 25 лет. Женщинам — 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных к нему регионах, а также иметь общий трудовой стаж 20 лет.

Кроме того, если у женщины двое детей, то для досрочного выхода на пенсию ей достаточно 12 лет работы на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных к нему регионах при общем трудовом стаже 20 лет.

Право на досрочную пенсию имеют также оленеводы, рыбаки и охотники, постоянно проживающие на Крайнем Севере или в приравненных к нему регионах. Правда, стажа им требуется больше: мужчинам — 25 лет, женщинам — 20 лет.

В нынешнем году возраст выхода на пенсию для граждан с "северным" стажем для женщин — 53 года, для мужчин — 58 лет.

Для госслужащих

Госслужащие федеральных органов власти, субъектов РФ, а также муниципальные служащие могут уйти на пенсию за выслугу лет. Для получения такой пенсии в 2024 году необходим стаж государственной или муниципальной службы, достигающий 19 лет. Однако эту пенсию нельзя назвать в полном смысле слова досрочной. Она является дополнительной к обычной пенсии.

Но некоторые госслужащие могут получать выплаты за выслугу лет независимо от того, назначили им основную пенсию или нет. Для этого им необходимо иметь стаж госслужбы не менее 25 лет, уволиться по собственному желанию и провести на госслужбе не менее семи лет до момента увольнения.

Для медицинских работников

Медицинские работники также имеют право досрочного выхода на пенсию по выслуге лет. Для этого медик должен проработать по специальности 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе, а также иметь необходимый пенсионный коэффициент. Кроме того, правом на досрочную пенсию обладают медики, трудившиеся во вредных и тяжёлых условиях.

К сотрудникам, трудившимся во вредных условиях, относятся врачи, постоянно занятые в рентгеноперационных и ангиографических кабинетах. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

К сотрудникам, трудившимся во вредных условиях, относятся врачи-рентгенологи, а также врачи, постоянно занятые в рентгеноперационных и ангиографических кабинетах. У них пенсионный возраст составляет для женщин — 45 лет (при стаже на вредных работах 7,5 года), для мужчин — 50 лет (при стаже 10 лет).

Для учителей

К категориям граждан, имеющих право на досрочную пенсию, относятся и педагоги. Для этого им необходимо иметь 25 лет педагогического стажа и соответствующее количество пенсионных баллов — 28,2 в 2024 году и 30 в 2025 году.

Однако в связи с повышением пенсионного возраста — даже если учитель наработал необходимый 25-летний стаж — пенсию ему назначат с отсрочкой на пять лет. В нынешнем году на досрочную пенсию уйдут те учителя, которые накопили необходимый стаж в 2021 году, когда было проведено повышение пенсионного возраста на три года.

Будут ли в России ещё повышать пенсионный возраст?

Новой пенсионной реформы в России в ближайшее время мы не увидим. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Формально пенсионный возраст в рамках реализуемой пенсионной реформы в России больше повышать не будут, поскольку повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин — было проведено в 2023 году. Однако фактически пенсионный возраст возрастёт ещё дважды — в 2026 году, когда на пенсию выйдут женщины в возрасте 59 и мужчины в возрасте 64 лет, согласно повышению пенсионного возраста на четыре года, проведённому в 2022 году. И в 2028 году, когда на пенсию выйдут женщины в возрасте 60 и мужчины в возрасте 65 лет, согласно повышению пенсионного возраста на пять лет от 2023 года.

Соответственно, в 2025-м и 2027 году на пенсию по старости никто не выйдет, кроме граждан, имеющих право на досрочную пенсию. На этом нынешняя пенсионная реформа будет завершена — и дальнейшее повышение пенсионного возраста в её рамках не планируется.

"Новой пенсионной реформы в России в ближайшее время мы не увидим, поскольку переход на новый пенсионный возраст, начатый в 2019 году, ещё не закончен и вновь установленный у нас пенсионный возраст (60 лет для женщин и 65 — для мужчин) соответствует среднемировому. При попытке его поднять власти столкнутся с проблемами трудоустройства старших возрастов, что вынудит отправлять людей на пенсию досрочно", — считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Авторы Владимир Дюжий