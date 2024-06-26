"Все получили, что хотели": В Кремле прокомментировали сделку по освобождению Ассанжа
Песков — о сделке по освобождению Ассанжа: "Все получили, что хотели"
Джулиан Ассанж. Обложка © ТАСС / AP / Eugene Hoshiko
В Кремле не стали подробно комментировать сделку по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Все получили, что хотели", — такими словами оценил решение суда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идёт о судебной сделке. Все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, Джулиан Ассанж с 2019 года содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. До этого он долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования США, которое началось около 14 лет назад. Тогда основатель WikiLeaks обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. А вчера, 25 июня, суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию. А уже сегодня суд в США освободил Ассанжа в рамках сделки с властями.