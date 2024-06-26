"Очень напугало": Захарову насторожил один момент после освобождения "певца правды" Ассанжа

Соединённые Штаты долгие годы оказывали огромное давление на основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Пугает, что после своего освобождения он не выступил с каким-то заявлением. Об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Радио Sputnik".

"Вы знаете, в чём чудовищность всей ситуации? Это человек, которого с 2010 года, как раненого зверя, Запад гонял сначала по всему миру, а потом просто загнал в Посольство Эквадора и там томил. Я не знаю, я не хочу сравнивать, что хуже: просидеть в одной комнате с маленьким окном, куда не попадает солнечный свет, в посольстве чужой страны или отбывать срок в пенитенциарном заведении. Я считаю, что и то и другое ужасно", — сказала Захарова.

Она напомнила, что изначально обвинение Ассанжу выдвинули, исходя из показаний женщин, которые заявляли, что он занимался с ними незащищённым сексом. Власти США раздули из этого преследование, которое забрало у Джулиана несколько лет жизни.