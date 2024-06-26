"Очень напугало": Захарову насторожил один момент после освобождения "певца правды" Ассанжа
Захарова: Пугает, что Джулиан Ассанж не сказал ни слова после освобождения
Джулиан Ассанж. Обложка © ТАСС / ЕРА / SAMANTHA SALAMON
Соединённые Штаты долгие годы оказывали огромное давление на основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Пугает, что после своего освобождения он не выступил с каким-то заявлением. Об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Радио Sputnik".
"Вы знаете, в чём чудовищность всей ситуации? Это человек, которого с 2010 года, как раненого зверя, Запад гонял сначала по всему миру, а потом просто загнал в Посольство Эквадора и там томил. Я не знаю, я не хочу сравнивать, что хуже: просидеть в одной комнате с маленьким окном, куда не попадает солнечный свет, в посольстве чужой страны или отбывать срок в пенитенциарном заведении. Я считаю, что и то и другое ужасно", — сказала Захарова.
Она напомнила, что изначально обвинение Ассанжу выдвинули, исходя из показаний женщин, которые заявляли, что он занимался с ними незащищённым сексом. Власти США раздули из этого преследование, которое забрало у Джулиана несколько лет жизни.
"Меня очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Вы же прекрасно понимаете, человек, который выходит после стольких лет незаконного, несправедливого, унизительного преследования, человек, который является, в общем-то, певцом правды, имеет что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих лет", — заключила Захарова.
Ассанж с 2019 года содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. До этого он долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Вашингтона, которое началось почти 15 лет назад. Тогда основатель WikiLeaks обнародовал данные об операциях армии США в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США, Накануне, 25 июня, суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию. А сегодня, 26 июня, американский суд освободил Ассанжа в рамках сделки с властями.