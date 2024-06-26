Самолёт с освобождённым Ассанжем на борту приземлился в Австралии
Самолёт с освобождённым основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту совершил посадку в столице Австралии. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
Кадры прибытия самолёта Джулиана Ассанжа в аэропорт австралийской Канберры. Видео © X / ferozwala
По информации сервиса, рейс VJT199, покинувший остров Сайпан в 13:01 по местному времени (06:01 по мск), приземлился в аэропорту Канберры. На его борту, по словам премьера Австралии Энтони Албаниза, кроме 52-летнего основателя WikiLeaks находятся австралийский посол в США Кевин Радд и верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит.
Напомним, что Ассанж с 2019 года содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. До этого он долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования США, которое началось около 14 лет назад. Тогда основатель WikiLeaks обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в Соединённые Штаты. Накануне, 25 июня, суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию. А сегодня, 26 июня, суд в США освободил Ассанжа в рамках сделки с властями.
X / EcuaSoli