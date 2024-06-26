Самолёт с освобождённым Ассанжем на борту приземлился в Австралии

Самолёт с освобождённым основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту совершил посадку в столице Австралии. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

По информации сервиса, рейс VJT199, покинувший остров Сайпан в 13:01 по местному времени (06:01 по мск), приземлился в аэропорту Канберры. На его борту, по словам премьера Австралии Энтони Албаниза, кроме 52-летнего основателя WikiLeaks находятся австралийский посол в США Кевин Радд и верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит.