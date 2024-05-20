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Регион
20 мая, 12:28

Ассанжу дали возможность оспорить решение об экстрадиции в США

АР: Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

Джулиан Ассанж. Обложка © TACC / Zuma

Джулиан Ассанж. Обложка © TACC / Zuma

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщает агентство Associated Press (АР), 52-летнему австралийскому журналисту разрешили оспорить решение об экстрадиции в Соединённые Штаты.

Адвокаты на заседании сказали, что Вашингтон предоставил "явно неадекватные" гарантии того, что Ассанжу не вынесут смертный приговор в случае его экстрадиции. Такие гарантии до этого запрашивал лондонский суд. Теперь в Великобритании начнётся новый раунд разбирательств, при этом журналист по-прежнему будет оставаться в лондонской тюрьме Белмарш.

Напомним, в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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Наталья Исакова
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