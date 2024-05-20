Ассанжу дали возможность оспорить решение об экстрадиции в США

Адвокаты на заседании сказали, что Вашингтон предоставил "явно неадекватные" гарантии того, что Ассанжу не вынесут смертный приговор в случае его экстрадиции. Такие гарантии до этого запрашивал лондонский суд. Теперь в Великобритании начнётся новый раунд разбирательств, при этом журналист по-прежнему будет оставаться в лондонской тюрьме Белмарш.

Напомним, в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.