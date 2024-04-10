Байден рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела против Ассанжа

Администрация Соединённых Штатов рассматривает просьбу руководства Австралии о том, чтобы остановить судебное преследование основателя WikiLeaks, интернет-журналиста и хакера Джулиана Ассанжа. Об этом заявил президент США Джо Байден во время интервью с журналистами после торжественной церемонии, приуроченной к официальному визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Напомним, журналист Джулиан Ассанж приобрёл широкую известность после опубликованной конфиденциальной информации, содержащей данные о правительстве разных стран, в том числе США. В 2010 году он подался в бега. Сначала он скрывался в Швеции, а затем долгое время в Посольстве Эквадора в Лондоне. Когда из Штатов пришёл запрос об экстрадиции Ассанжа, его быстро арестовал Скотленд-Ярд. В декабре 2021 года суд разрешил экстрадицию в Америку. 20 февраля Высокий суд Лондона начал рассмотрение апелляции журналиста, которому в США грозило ни много ни мало до 175 лет тюрьмы. А в марте этого года Британский суд разрешил Ассанжу продолжить оспаривать решение об экстрадиции.