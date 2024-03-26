Суд в Лондоне вынес решение в пользу Ассанжа

Высокий суд Лондона во вторник, 26 марта, встал на сторону основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его юристам разрешили продолжить оспаривать в британских инстанциях решение об экстрадиции в США.

"Ассанж не будет экстрадирован [в США] немедленно. Суд дал кабмину США три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США [защищающая свободу слова], что суд не будет предвзят к нему [включая приговор] по причине его гражданства, что ему будет предоставлена такая же защита, как и гражданину США, что смертный приговор не будет вынесен", — отметили в суде.

Планируется, что следующее слушание по делу Ассанжа пройдёт 20 мая, если стороны предоставят требуемые документы. Отметим, что если бы суд во вторник вынес другое решение, то у журналиста не осталось бы возможностей подать апелляцию в Соединённом Королевстве. В таком случае начались бы экстрадиция Ассанжа в Штаты и судебное преследование по закону о шпионаже 1917 года. Последним шансом не допустить передачи в США может стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).