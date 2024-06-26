Ассанж признал себя виновным в рамках сделки со следствием

Сообщается, что журналист признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже в рамках сделки с США, обеспечивающей ему свободу. Также Ассанж отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных. Предварительно, в качестве наказания суд учтёт пять лет, которые он уже отсидел в тюрьме в Великобритании.

США преследуют Джулиана Ассанжа уже около 14 лет — с тех пор, как журналист обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. Долгое время основатель WikiLeaks укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища и его арестовала британская полиция. Однако в мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в Соединённые Штаты. Накануне, 25 июня, суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию.