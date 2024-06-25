Раскрыта причина, по которой Джулиан Ассанж признал вину

Журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заставили пойти на признание вины ради спасения его жизни. Такое мнение выразил правозащитник и бывший британский дипломат Крейг Мюррей. При этом он указал, что претензии США на универсальную юрисдикцию, идея о том, что Вашингтон может задержать любого журналиста где угодно, вызывают крайнюю обеспокоенность.

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, прибыл в Бангкок. Видео © X / WikiLeaks

"Со стороны [президента США Джо] Байдена это дешёвый ход в стремлении объявить, что они одержали победу — маленькую и пустую, в ущерб свободе печати и праву общества на информацию. Демонизация журнализма, который подают как "шпионаж", — нелогичный, репрессивный и очень плохой шаг, если смотреть в перспективе", — говорит Мюррей в разговоре RT.

Адвокат по международному праву Мария Ярмуш выразила мнение, что Ассанж заключил сделку с Правительством США. Журналиста выпустили под залог, и он улетел в Австралию. Вероятнее всего, дальнейшие судебные заседания будут проводиться дистанционно по конференц-связи.

"Австралия не выдаст его теперь, поскольку в этой стране экстрадиция своих граждан запрещена. Впрочем, экстрадиция 52-летнего журналиста США уже неинтересна. Им нужно было, чтобы он признал себя виновным и согласился на вынесение приговора. США сохранили лицо, они наказали человека, которого обвиняли в шпионаже и в сговоре с хакерами, в распространении секретных данных", — сказала Ярмуш в эфире "Радио Sputnik".