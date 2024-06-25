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25 июня, 12:40

Раскрыта причина, по которой Джулиан Ассанж признал вину

Адвокат Ярмуш: США не нужна экстрадиция Ассанжа, им было важно признание вины

Джулиан Ассанж. Обложка © ТАСС / Zuma

Джулиан Ассанж. Обложка © ТАСС / Zuma

Журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заставили пойти на признание вины ради спасения его жизни. Такое мнение выразил правозащитник и бывший британский дипломат Крейг Мюррей. При этом он указал, что претензии США на универсальную юрисдикцию, идея о том, что Вашингтон может задержать любого журналиста где угодно, вызывают крайнюю обеспокоенность.

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, прибыл в Бангкок. Видео © X / WikiLeaks

"Со стороны [президента США Джо] Байдена это дешёвый ход в стремлении объявить, что они одержали победу — маленькую и пустую, в ущерб свободе печати и праву общества на информацию. Демонизация журнализма, который подают как "шпионаж", — нелогичный, репрессивный и очень плохой шаг, если смотреть в перспективе", — говорит Мюррей в разговоре RT.

Адвокат по международному праву Мария Ярмуш выразила мнение, что Ассанж заключил сделку с Правительством США. Журналиста выпустили под залог, и он улетел в Австралию. Вероятнее всего, дальнейшие судебные заседания будут проводиться дистанционно по конференц-связи.

"Австралия не выдаст его теперь, поскольку в этой стране экстрадиция своих граждан запрещена. Впрочем, экстрадиция 52-летнего журналиста США уже неинтересна. Им нужно было, чтобы он признал себя виновным и согласился на вынесение приговора. США сохранили лицо, они наказали человека, которого обвиняли в шпионаже и в сговоре с хакерами, в распространении секретных данных", — сказала Ярмуш в эфире "Радио Sputnik".

Что известно об освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы
Что известно об освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы

Сегодня, 25 июня, стало известно, что суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию. По данным WikiLeaks, Ассанж пошёл на сделку с Минюстом США, частично признав вину. Теперь в качестве наказания ему учтут пять лет, которые он уже отсидел в тюрьме Великобритании. Как ожидается, в среду, 26 июня, основатель WikiLeaks предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, принадлежащие США).

Николай Рюмин
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