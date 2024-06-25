WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобождён из британской тюрьмы Белмарш. В сообщении организации в соцсети X указано, что он покинул Великобританию на самолёте.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобождён из британской тюрьмы Белмарш. Видео © X / wikileaks

"Джулиан Ассанж на свободе. Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог, и во второй половине дня он был освобождён в аэропорту Станстед, где сел на самолёт и вылетел из Великобритании", — сказано в сообщении.

Ранее также появилась информация, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с Минюстом США по единственному обвинению — в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. В качестве наказания учтут пять лет, которые он уже отсидел в тюрьме Великобритании.

В WikiLeaks подтвердили сделку, однако добавили, что она официально не была завершена.