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25 июня, 00:37

WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобождён из британской тюрьмы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Обложка © X / wikileaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Обложка © X / wikileaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобождён из британской тюрьмы Белмарш. В сообщении организации в соцсети X указано, что он покинул Великобританию на самолёте.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобождён из британской тюрьмы Белмарш. Видео © X / wikileaks

"Джулиан Ассанж на свободе. Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог, и во второй половине дня он был освобождён в аэропорту Станстед, где сел на самолёт и вылетел из Великобритании", — сказано в сообщении.

Ранее также появилась информация, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с Минюстом США по единственному обвинению — в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. В качестве наказания учтут пять лет, которые он уже отсидел в тюрьме Великобритании.

В WikiLeaks подтвердили сделку, однако добавили, что она официально не была завершена.

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Напомним, американское правосудие начало угрожать Джулиану Ассанжу в 2010 году, когда он сделал ряд публикаций, в частности об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. Долгое время журналист укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае передачи властям США ему грозило до 175 лет лишения свободы. 20 мая Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции.

Алексей Соловьёв
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