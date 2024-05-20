Захарова назвала процесс над Джулианом Ассанжем "продолжающейся экзекуцией"

Напомним, американское правосудие начало угрожать Джулиану Ассанжу в 2010 году, когда он сделал ряд публикаций, в частности об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. Долгое время журналист укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае передачи властям США ему грозит до 175 лет лишения свободы. А сегодня, 20 мая, Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции.