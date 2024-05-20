Захарова назвала процесс над Джулианом Ассанжем "продолжающейся экзекуцией"
Судебный процесс над основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем является "продолжающейся экзекуцией". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Высокого суда Англии и Уэльса разрешить журналисту оспорить решение об экстрадиции в США.
"Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию "решением в пользу Ассанжа", — сказала дипломат в беседе с ТАСС.
Напомним, американское правосудие начало угрожать Джулиану Ассанжу в 2010 году, когда он сделал ряд публикаций, в частности об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. Долгое время журналист укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае передачи властям США ему грозит до 175 лет лишения свободы. А сегодня, 20 мая, Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции.
ТАСС / ЕРА