Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично предстанет перед судом на Сайпане

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, в среду, 26 июня, лично предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова). Как ожидается, он частично признает вину в рамках сделки с прокуратурой США. По данным телеканала ABC, слушание состоится в 9 утра по местному времени (02:00 мск).

"Официальные лица на Сайпане подтвердили ABC, что ожидают, что Джулиан Ассанж лично предстанет перед судом завтра утром. Поскольку ожидается, что Ассанж признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям, ему необходимо явиться в суд", — отмечает телеканал.

По данным агентства Associated Press, самолёт, на борту которого, предположительно, находится основатель WikiLeaks, уже приземлился в Бангкоке для дозаправки.

Напомним, американское правосудие начало угрожать Джулиану Ассанжу в 2010 году, когда он сделал ряд публикаций, в частности, об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. Долгое время журналист укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища, и его арестовала британская полиция. В случае передачи властям США ему грозило до 175 лет лишения свободы. 20 мая 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции.