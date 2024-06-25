Что известно об освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы Борец за свободу, политический узник, австралийский журналист Джулиан Ассанж, раскрывший всему миру преступления Пентагона и ЦРУ, выпущен на свободу после совокупных 12 лет заточения. Почему США сделали это сейчас — в тексте Life.ru. 25 июня, 10:36 Журналиста Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы. Обложка © ТАСС / Zuma

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по решению Высокого суда Лондона был отпущен под залог из британской тюрьмы Белмарш, где находился с 2019 года. Сейчас он направляется в Австралию. Об этом сообщил аккаунт компании в социальной сети X.

Кто такой Ассанж

Джулиан Ассанж — австралийский журналист и хакер, создавший в 2006 году организацию WikiLeaks. Сайт компании публиковал секретные материалы, связанные с прослушкой высших лиц разных государств мира, которую осуществляло ЦРУ. Также ресурс публиковал сведения о военных преступлениях США и коррупции в политической элите.

Ассанж в 2010 году обнародовал секретные сведения о ведении войны в Афганистане и Ираке и разослал их ведущим мировым СМИ, таким как The Guardian, The New York Times. Своих информаторов из разведки и высших эшелонов власти США WikiLeaks не раскрывала, поэтому источники ресурса могли чувствовать себя в безопасности. Но американским властям удалось установить, что часть сведений из "иракского досье" Ассанжу передал аналитик разведки США в арабской республике Брэдли Мэннинг, который впоследствии был приговорён к 35 годам тюрьмы.

На ресурсе WikiLeaks, к примеру, было опубликовано секретное видео, на котором видно, что вертолёт Армии США в 2007 году производил атаку по Багдаду, в ходе которой погибли местные жители. В течение 2010 года всего было опубликовано более 90 тыс. документов, связанных с военной кампанией в Афганистане, и примерно 400 тыс. — о войне в Ираке.

В 2011 году ресурс обнародовал данные дипломатических переписок американских посольств по всему миру, а также информацию о содержании заключённых в тюрьме Гуантанамо. Спустя пять лет широкой огласке были преданы сведения о том, что американская разведка прослушивает мировых лидеров.

В чём обвиняют Ассанжа

Публикация секретных данных о ведении американцами войны в Афганистане и Ираке в 2010 году послужила причиной возбуждения в отношении Ассанжа уголовного дела. Фото © ТАСС / Zuma

Публикация секретных данных о ведении американцами войны в Афганистане и Ираке в 2010 году послужила причиной возбуждения в отношении Ассанжа уголовного дела. В том же году судебное разбирательство началось и в Швеции, где базировалась WikiLeaks. В скандинавской стране журналиста обвиняли в изнасиловании местной жительницы Анны Ардин.

После этого Ассанж мигрировал в Лондон, где был задержан, но спустя неделю освобождён под залог. В феврале 2011 года суд в Британии вынес решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию. Основатель WikiLeaks несколько раз пытался обжаловать данное решение в высших судебных инстанциях, но безуспешно. В июне 2012 года он укрылся в Посольстве Эквадора в Лондоне, где находился в течение семи лет. В США Ассанж обвинялся по 18 пунктам заключения, ему грозил тюремный срок длительностью 175 лет.

Где он провёл последние годы

В апреле эквадорские власти лишили Ассанжа убежища в своём диппредставительстве, где он скрывался семь лет, и вскоре он был задержан британскими правоохранительными органами. В 2019 году он был заключён в тюрьму Белмарш, где провёл 1901 день, то есть фактически пять лет, в одиночной камере заведения для особо опасных преступников.

В сентябре 2020 года он предстал перед судом в Олд-Бейли по вопросу экстрадиции в США. Но в 2021 году Высокий суд Лондона отклонил это ходатайство, ссылаясь на наличие психического заболевания у Ассанжа и склонность к суициду.

Что ему грозит

Основателю WikiLeaks в США, как уже сказано выше, может грозить тюремное заключение сроком 175 лет по 18 статьям за раскрытие секретной информации. В частности, он обвиняется в сговоре с целью получения секретных сведений о военных кампаниях в Ираке и Афганистане.

Федеральный окружной суд США на Северных Марианских островах опубликовал документ о том, что Ассанж может признать вину по одному из пунктов обвинения в рамках сделки, после чего будет освобождён. Заседание пройдёт в суде на острове Сайпан в девять часов по местному времени.

Как относится к Ассанжу Россия

Российские политики неоднократно высказывались в поддержку Джулиана Ассанжа, а также призывали соблюдать его права при содержании под стражей. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Ассанжа в 2019 году, указал, что его арест "не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ". "Ещё раз повторяю, что мы рассчитываем, что все его права будут соблюдены", — добавил Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историю с преследованием Ассанжа примером двойных стандартов. "Если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, а не США, он был бы назначен "борцом за правду и свободу", — отметил парламентарий.

Авторы Альмир Хабибуллин