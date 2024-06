Что известно об освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы

Ассанж в 2010 году обнародовал секретные сведения о ведении войны в Афганистане и Ираке и разослал их ведущим мировым СМИ, таким как The Guardian, The New York Times. Своих информаторов из разведки и высших эшелонов власти США WikiLeaks не раскрывала, поэтому источники ресурса могли чувствовать себя в безопасности. Но американским властям удалось установить, что часть сведений из "иракского досье" Ассанжу передал аналитик разведки США в арабской республике Брэдли Мэннинг, который впоследствии был приговорён к 35 годам тюрьмы.