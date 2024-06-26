Ассанжа приговорили к уже отбытому сроку и освободили в зале суда

Судья приняла частичное признание вины основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в рамках сделки со следствием. Как пишет газета Guardian, таким образом, журналиста приговорили к уже отбытому сроку заключения.

"Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения. <…> Вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком", — заявила главный судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан Рамона Мэнглона.