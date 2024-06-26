Ассанжа приговорили к уже отбытому сроку и освободили в зале суда
Судья приговорила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Обложка © flickr / acidpolly
Судья приняла частичное признание вины основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в рамках сделки со следствием. Как пишет газета Guardian, таким образом, журналиста приговорили к уже отбытому сроку заключения.
"Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения. <…> Вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком", — заявила главный судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан Рамона Мэнглона.
Дело в отношении Ассанжа прекращено. Также известно, что адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции журналиста.
Напомним, что Ассанж с 2019 года содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. До этого он долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования США, которое началось около 14 лет назад. Тогда основатель WikiLeaks обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в Соединённые Штаты. Накануне, 25 июня, суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию.