Судороги, паралич, смерть: Россиян предупредили о ягодах-двойниках в лесах, которые могут убить

В Московскую область пришёл не только грибной, но и ягодный сезон, но для сбора плодов нужно знать, какие из них можно нести домой, а какие даже не стоит брать в руки. Об этом пишет интернет-издание Regions.

Первые в списке опасных — вороний глаз и волчье лыко. Глаз очень похож на обычную чернику, но отличается одиночным ростом и четырёхлистниками. Они могут вызывать проблемы в работе сердца, рвоту, судороги и паралич. Волчье лыко же похоже на облепиху красного цвета. Всего 10-15 ягод могут привести к смерти, рвоте и потере сознания.

На окраинах леса можно найти двойников брусники. От обычных ягод их можно отличить по более крупному размеру и форме листьев. Употребление таких плодов в пищу грозит сильным отравлением и летальным исходом. Также очень опасна красная бузина и лесная жимолость, бузина похожа на калину, а жимолость — на смородину, но растёт не горстями, а парами и имеет горький вкус.