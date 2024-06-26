Судороги, паралич, смерть: Россиян предупредили о ягодах-двойниках в лесах, которые могут убить
Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ягодах вороний глаз и волчье лыко
В Московскую область пришёл не только грибной, но и ягодный сезон, но для сбора плодов нужно знать, какие из них можно нести домой, а какие даже не стоит брать в руки. Об этом пишет интернет-издание Regions.
Первые в списке опасных — вороний глаз и волчье лыко. Глаз очень похож на обычную чернику, но отличается одиночным ростом и четырёхлистниками. Они могут вызывать проблемы в работе сердца, рвоту, судороги и паралич. Волчье лыко же похоже на облепиху красного цвета. Всего 10-15 ягод могут привести к смерти, рвоте и потере сознания.
На окраинах леса можно найти двойников брусники. От обычных ягод их можно отличить по более крупному размеру и форме листьев. Употребление таких плодов в пищу грозит сильным отравлением и летальным исходом. Также очень опасна красная бузина и лесная жимолость, бузина похожа на калину, а жимолость — на смородину, но растёт не горстями, а парами и имеет горький вкус.
Ранее Life.ru рассказывал, как отличить ядовитые грибы-двойники от съедобных собратьев. Не рекомендуется собирать грибы у крупных трасс, так как они, подобно губке, впитывают в себя тяжёлые металлы. Чтобы отличать опасные виды от безопасных, нужно брать только те, которые знакомы, ориентироваться на цвет и запах.
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