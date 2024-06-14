Москвичам рассказали, какие грибы уже можно собирать

В Московской области открылся летний грибной сезон. Сейчас в лесах можно найти подберёзовики, подосиновики, серно-жёлтые трутовики и лисички, а неподалёку от Каширы уже заметили белые. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.

При этом важно помнить, что нельзя собирать грибы вблизи трасс и городов, так как они могут напитать в себя много тяжёлых металлов и прочих вредных частиц. Также не стоит забывать про "ложные грибы" — двойники привычных и любимых видов, которые могут вызвать тяжелейшие отравления. Чтобы отличать их, нужно ориентироваться по запаху и цвету: ядовитые грибы пахнут резко специфически, также многие двойники при срезе меняют цвет. Самое главное правило грибника — не брать гриб, который не знаешь, так как это может быть опасно вплоть до летального исхода.

"Например, если гриб очень яркий, как тот же мухомор, вероятно, он будет несъедобен. Но яркими также бывают и сыроежки, поэтому, если проблем с обонянием нет, лучше ориентироваться на запах. Все несъедобные грибы пахнут соответствующе — у них будет резкий или специфический аромат", — приводит "Москва 24" слова президента Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Юрия Рудакова.

Грибы стоит перерабатывать сразу по возвращении из леса. Не стоит забывать про промывку и очистку, так как есть риск заболеть ботулизмом. Лучше всего сушить грибы: в таком виде они хранятся до двух лет. На втором месте по безопасности — маринованные грибы. Делать это стоит только тем, кто знает и соблюдает все технологии.