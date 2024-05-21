Диетолог объяснила, в каком случае чайный гриб может стать смертоносным Врач Васильева: Плесневая комбуча может привести к отравлению и смерти 21 мая, 14:23 Врач рассказал, чем может быть опасен чайный гриб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Чайному грибу, или комбуче, часто приписывают множество целебных свойств. Однако этот напиток также может таить в себе вред вплоть до летального исхода. Об опасности "чайного кваса" рассказала диетолог, терапевт Полина Васильева.

"При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя (образуется в процессе жизнедеятельности колонии бактерий и грибов)", — отметила Васильева в беседе с "Газетой.ru".

Говоря об опасности чайного гриба, врач упомянула об аспергилле — это род аэробных плесневых грибов, которые могут провоцировать целый ряд заболеваний, например инфекцию наружного уха, поражения кожи и изъязвления, а у людей с ослабленным иммунитетом и вовсе привести к летальному исходу.

Поэтому популярный напиток не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и людям с ослабленным иммунитетом.

Ранее Life.ru рассказывал, почему чайный гриб так любили в Советском Союзе. Среди причин — особенности ухода за напитком и его "бесконечность", так как подливать воду в него можно без ограничений.

Авторы Николай Рюмин