Почему в Советском Союзе все любили чайный гриб: 6 странных причин Чайный гриб готовили практически в каждой квартире Советского Союза. Life.ru рассказывает про шесть причин, почему этот напиток обожали в СССР и пили все: и стар и млад. 26 марта, 16:00 Чайный гриб в домашних условиях СССР: почему все любили его и заваривали, чтобы пить? Так ли чайный гриб полезен на самом деле? Обложка © ТАСС / Матвиевский Владимир

Гриб домашний чайный выглядел совсем неэстетично. По внешнему виду он напоминал медузу, а на ощупь был как слизь. Однако это не мешало тысячам советских граждан регулярно готовить его и пить. Более того, традиция создавать этот напиток сохранилась и до сих пор. Почему многие советские граждане выращивали чайный гриб в домашних условиях и гордились своим творением?

Причина № 1: Он был чем-то вроде питомца

От чайного гриба польза была как физическая, так и психологическая. Ему даже давали имя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

У чайного гриба свойства были разными. Одни граждане СССР пили его, поскольку считали вкусным. Другие выращивали как "питомца" (сам гриб был неживым, он рос только благодаря полезным бактериям в структуре). Мерзкую скользкую субстанцию оставляли в банке, где при правильном уходе она могла лежать годами и не пропадать. Для этого достаточно было заботиться о "зверушке" и подкидывать в банку с ней сахар. В те времена чайный гриб заводили те, кто не хотел стандартного живого питомца. Это было удобно, поскольку создать такое "существо" можно было всего за неделю, а особого ухода оно не требовало.

Причина № 2: Это вкусный и бесконечный напиток

От чайного гриба польза была не только в том, что о нём можно заботиться. Жижу, которую выделяла скользкая субстанция, можно было пить. Напиток был сладкий и терпкий, а по вкусу напоминал квас. Жидкость, которую выделял чайный гриб, можно было разлить в бутылку и выпить. Через некоторое время напиток начинал появляться снова. Таким образом, у советских граждан был бесконечный генератор своеобразного "кваса".

Причина № 3: Можно было создать много грибов в разных банках

Чайный гриб существовал в таких условиях, что его можно было много раз "клонировать". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вырастить чайный гриб в советские времена мог любой. Если хозяйка не знала, как это сделать, то она могла позаимствовать часть тела "существа" у соседки. Та отливала кусок "плода" в банку, и через неделю у хозяйки вырастала своя субстанция.

В дальнейшем женщина могла "клонировать" получившийся чайный гриб бесконечное количество раз. Для этого ей достаточно было перелить часть "питомца" в новую банку. В Советском Союзе не гнушались делиться этим продуктом с коллегами, приятелями и друзьями.

Причина № 4: От чайного гриба была большая польза

Про пользу чайного гриба в СССР слагались мифы и легенды. Жители Советского Союза были уверены, что с его помощью свой иммунитет можно сделать непробиваемым. Считалось, что напиток помогал людям с диабетом и даже неврозами. Кроме того, продукт якобы лечил кучу других недугов. Его советовали пить людям с ревматизмом, а также геморроем и даже подагрой.

Интересно, что свойства чайного гриба учёными исследовались, но подтверждений теориям советских граждан найдено не было. Большинство лечебных свойств в действительности могли и не существовать. Но люди в те времена настолько верили в этот продукт, что он им действительно помогал в разных ситуациях: и при геморрое, и при подагре, и при лечении неврозов. Коллективное бессознательное в СССР было сильным.

Причина № 5: Хорошая альтернатива сладким напиткам

Вырастить чайный гриб нужно, только чтобы попробовать его необычный вкус. Фото © Getty Images / Irina Knyazeva

У чайного гриба были и другие полезные свойства. Напиток, который получался из него, был очень сладким. Не хуже, чем те же лимонады, которые продаются в магазинах на полках. Вот только пользы от чайного гриба, как верили в СССР, было больше. Несмотря на приятный вкус, в нём было очень мало сахара и калорий. Поэтому те, кто был на диете и хотел вкусный напиток без калорий, выбирали чайный гриб. Он идеально подходил при похудении.

Причина № 6: Защита от микробов и профилактика тяжёлых заболеваний

Свойства чайного гриба позволяли делать профилактику некоторых заболеваний, например рака. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Выращивать чайный гриб было принято ещё и потому, что он убивал любые микробы в организме. Кроме того, волшебное "растение", как думали во времена СССР, проводило успешную профилактику онкологии и других тяжёлых болезней.

Авторы Никита Фартов