В День комбучи биолог раскрыл "молодильные" свойства чайного гриба Биолог Опарин: Комбуча может способствовать замедлению процессов старения 21 февраля, 08:42 Обложка © Shutterstock

Комбуча, или всем знакомый чайный гриб — это продукт ферментации чая, сахара, дрожжей и бактерий. Этот напиток известен многочисленными полезными свойствами, в частности, пробиотическими — он благоприятно влияет на пищеварительную систему. В День комбучи, который отмечается 21 февраля, Life.ru узнал, кому чайный гриб принесёт пользу, а кому — навредит.

Как рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, комбуча содержит витамины группы В, витамин С, а также железо, цинк, магний и другие элементы, напиток имеет антиоксидантные свойства, защищающие клетки организма от свободных радикалов, и тем самым способствует замедлению процессов старения.

Некоторые исследования свидетельствуют, что употребление комбучи может помочь снизить уровень холестерина в крови. Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление комбучи не рекомендуется людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (например, язвенной болезнью или синдромом раздражённого кишечника). Роман Опарин Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Сам по себе чайный гриб не опасен для здоровья, но приготовление или употребление напитка в домашних условиях может повлечь риск заражения патогенными микроорганизмами. Биолог рекомендует приобретать комбучу у проверенных производителей или готовить напиток, соблюдая все гигиенические требования.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что чайный гриб прекрасно утоляет жажду, так как обладает тонизирующим эффектом. В этом материале ищите топ напитков для тех, кто не любит обычную воду.