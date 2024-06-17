ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 05:17

Больше воды: Врач рассказала, как спасти человека при грибном отравлении

Врач Кашух: Отравиться можно и съедобными грибами, если они собраны у трасс

Опасность для человека представляют не только ядовитые, но и съедобные грибы, если их собрали или обработали неправильно. Они легко впитывают в себя все токсины и тяжёлые металлы, которые получают из почвы у находящихся рядом автотрасс и других экологически неблагополучных мест, предостерегла гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Отравление грибами опасно для жизни. Первыми симптомами обычно становятся резкие боли в животе, рвота, головная боль, потливость и судороги. Как правило, они возникают через несколько часов после трапезы. При первых же подозрениях нужно вызывать скорую.

"Токсины, которые содержатся в грибах, могут стать причиной почечной, печёночной, дыхательной недостаточности и гибели. До приезда врачей можно дать пострадавшему выпить два-три стакана воды комнатной температуры и вызвать рвоту, чтобы промыть желудок", — поделилась собеседница "Газеты.ru".

Врачи встревожились за здоровье детей-квадроберов, поедающих корм для животных
Врачи встревожились за здоровье детей-квадроберов, поедающих корм для животных

Не менее важна и обработка грибов. Мыть их сразу по возвращении из леса не стоит. Прежде всего лесную добычу нужно как можно быстрее почистить, удалив червивые и потемневшие участки ножом, а затем отварить в кипятке в течение 15–30 минут.

"Только после этого их можно подвергать дальнейшей обработке — мариновать, замораживать, жарить и так далее", — резюмировала Кашух.

Диетолог объяснила, в каком случае чайный гриб может стать смертоносным
Диетолог объяснила, в каком случае чайный гриб может стать смертоносным

Ранее Life.ru сообщал, что в российских регионах уже открывается летний грибной сезон. Сейчас в лесах можно поживиться подосиновиками, подберёзовиками, трутовиками и лисичками, а где-то появились и белые грибы.

Обложка ©

Freepik / stockking

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров