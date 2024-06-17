Больше воды: Врач рассказала, как спасти человека при грибном отравлении

Опасность для человека представляют не только ядовитые, но и съедобные грибы, если их собрали или обработали неправильно. Они легко впитывают в себя все токсины и тяжёлые металлы, которые получают из почвы у находящихся рядом автотрасс и других экологически неблагополучных мест, предостерегла гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Отравление грибами опасно для жизни. Первыми симптомами обычно становятся резкие боли в животе, рвота, головная боль, потливость и судороги. Как правило, они возникают через несколько часов после трапезы. При первых же подозрениях нужно вызывать скорую.

"Токсины, которые содержатся в грибах, могут стать причиной почечной, печёночной, дыхательной недостаточности и гибели. До приезда врачей можно дать пострадавшему выпить два-три стакана воды комнатной температуры и вызвать рвоту, чтобы промыть желудок", — поделилась собеседница "Газеты.ru".

Не менее важна и обработка грибов. Мыть их сразу по возвращении из леса не стоит. Прежде всего лесную добычу нужно как можно быстрее почистить, удалив червивые и потемневшие участки ножом, а затем отварить в кипятке в течение 15–30 минут.

"Только после этого их можно подвергать дальнейшей обработке — мариновать, замораживать, жарить и так далее", — резюмировала Кашух.