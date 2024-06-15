Врачи встревожились за здоровье детей-квадроберов, поедающих корм для животных

Квадробинг (или квадробика) — хобби, которым с недавних пор начали интересоваться дети и подростки. Смысл состоит в том, что нужно максимально точно и правдоподобно перенимать особенности поведения животных вплоть до поедания кормов. Врачи полагают, что из-за этого увлечения ребёнок может отравиться или травмироваться во время бега на четвереньках. Комментарии специалистов приводит РИА "Новости".

Итак, в основе квадробики лежат упражнения, которые отсылают к поведению животных и делают пластику человека идентичной. В Сети можно увидеть множество роликов, где дети, надев маску кошки или собаки, прыгают и бегают на четырёх "лапах", а также едят их корм.

"Корм домашних животных небезопасен для детей. Большая часть корма для животных производится из пищи, которую люди не переваривают", — предупреждает врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.

По её словам, твёрдые гранулы корма, которые легко раскусывают животные, могут попасть в дыхательные пути ребёнка, что чревато удушьем. Также особая реакция на такие лакомства может проявляться у детей с аллергией.

Кроме того, корм может содержать некоторые вредоносные для человека бактерии, поскольку производство кормов для животных не контролируется так же жёстко, как изготовление продуктов для человека.

Психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова рекомендует родителям, чьи дети увлеклись этим на первый взгляд безобидным хобби, постараться провести причинно-следственные цепочки.

"Любое отклоняющееся поведение от нормы, направленное на что-то, имеет под собой цель. Такое демонстративное поведение зачастую направлено на поиск цели, удовлетворение запроса. Например, стать популярным среди сверстников или привлечь к себе внимание", — утверждает эксперт.

Однако простая разъяснительная беседа вряд ли окажет существенное влияние, если на кухне у вашего ребёнка уже стоит отдельная миска на полу, а сам он справляет нужду в общественных местах и старается подражать в своей речи звукам, которые издают животные. Медицинский психолог реабилитационного центра "Кораблик" РДКБ Яна Селиванова призывает в таких случаях обращаться за помощью к специалисту.