Милонов призвал не обращать внимание на детей-квадроберов: Через полгода исчезнут сами
Милонов выступил против запрета квадробики
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не запрещать в России квадробику. Речь идёт о новом молодёжном веянии, когда дети выполняют гимнастические элементы, имитируя поведение животных, а также о связанном с этим движении фурри, представители которого переодеваются в костюмы зверей. По мнению парламентария, подобные "идиотские штуки" приходят чаще всего из Японии и Кореи.
Дети прыгают в костюмах животных в Москве. Видео © Telegram / Москва на максималках
"Эти нелепо одетые слонами, кошками, лисами подростки исчезнут, через полгода об этом никто не будет вспоминать. Безусловно, это не имеет серьёзных последствий. Запрещать, резко реагировать — я бы на это не обращал внимания", — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".
Напомним, с начала этого года в Сети стало появляться достаточно много видео с квадробикой. Часто для таких занятий дети надевают анималистические маски. Но, несмотря на признанную пользу активности, многие убеждены, что подростки нарушают общественный порядок и движение надо запретить. Так, уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец осудила субкультуру подражания животным. По её словам, контент с фурри противоречит указу Президента РФ и может навредить подрастающему поколению, дестабилизируя психику.
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