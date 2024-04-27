Милонов призвал не обращать внимание на детей-квадроберов: Через полгода исчезнут сами

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не запрещать в России квадробику. Речь идёт о новом молодёжном веянии, когда дети выполняют гимнастические элементы, имитируя поведение животных, а также о связанном с этим движении фурри, представители которого переодеваются в костюмы зверей. По мнению парламентария, подобные "идиотские штуки" приходят чаще всего из Японии и Кореи.

Дети прыгают в костюмах животных в Москве. Видео © Telegram / Москва на максималках

"Эти нелепо одетые слонами, кошками, лисами подростки исчезнут, через полгода об этом никто не будет вспоминать. Безусловно, это не имеет серьёзных последствий. Запрещать, резко реагировать — я бы на это не обращал внимания", — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".